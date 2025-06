Kamala Harris réussira-t-elle?

La décision du président Biden de se retirer de la course à la présidentielle de 2024 et de soutenir la vice-présidente Kamala Harris comme nouvelle candidate démocrate donne à Mme Harris, une autre occasion d’écrire l’histoire. Elle pourrait devenir la première femme non blanche à représenter le parti démocrate à une élection présidentielle