Le ministère turc des Affaires étrangères a partagé, ce mardi, un communiqué concernant le projet israélien visant l'UNRWA.

"Il est inacceptable qu'Israël, qui a pris pour cible des civils réfugiés dans les écoles de l'UNRWA à Gaza et tué près de 200 employés de l'ONU au cours des neuf derniers mois, désigne l'UNRWA comme organisation terroriste”, souligne le communiqué.

Il est aussi indiqué que les efforts du parlement israélien pour désigner l'UNRWA comme une organisation terroriste constituent une nouvelle étape dans les attaques d'Israël visant à détruire le peuple palestinien et l'identité palestinienne.

Le ministère souligne que l'UNRWA, créée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1949, fournit des services vitaux à des millions de réfugiés palestiniens et est un symbole du droit des Palestiniens à retourner sur leur propre terre, et qu'Israël veut priver les réfugiés palestiniens de leurs droits les plus fondamentaux en jetant le discrédit sur l'UNRWA.

"La Turquie continuera à soutenir fermement l'UNRWA. Nous appelons la communauté internationale à s'élever contre les attaques contre l'UNRWA et à soutenir l'agence", conclut le communiqué.

En Israël, trois projets de loi qualifiant l'UNRWA "d’organisation terroriste", interdisant ses activités dans le pays et levant l'immunité de ses employés ont été adoptés lors d’un vote au Parlement.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp