Par Yusuf Kamadan

L'intérêt de la Turquie pour l'Afrique est devenu de plus en plus important ces dernières années en raison d'une combinaison d'intérêts stratégiques, économiques et diplomatiques. L'une des principales raisons de l'engagement de la Turquie en Afrique est l'essor des économies du continent. Avec une base de consommateurs en expansion rapide et des marchés émergents, l'Afrique présente de vastes opportunités pour le commerce et l'investissement.

La Turquie vise à diversifier ses partenariats commerciaux, en réduisant sa dépendance à l'égard des marchés traditionnels d'Europe et d'Asie. En outre, l'Afrique est dotée d'abondantes ressources naturelles, notamment des minéraux, du pétrole et du gaz. Il est essentiel pour la Turquie de garantir l'accès à ces ressources afin d'alimenter sa propre croissance économique et d'assurer sa sécurité énergétique.

Stratégie de puissance douce

Le renforcement des liens avec les pays africains est une démarche stratégique visant à accroître l'influence de la Turquie sur la scène politique mondiale et dans les organisations multilatérales telles que les Nations unies. Les 54 pays africains constituent un bloc de vote important dans ces organisations, et des relations étroites avec ces nations peuvent renforcer la position internationale de la Turquie.

La Turquie a également recours à la diplomatie culturelle, à l'aide humanitaire et à des projets de développement pour se forger une image positive et susciter la bienveillance des nations africaines. Cette stratégie de soft power aide la Turquie à s'imposer comme un partenaire bienveillant et fiable en Afrique.

"La politique africaine de la Turquie donne la priorité à la diplomatie et à l'économie. La Turquie, qui a ouvert des ambassades dans presque tous les pays africains, fait passer ses relations avec eux du niveau macro au niveau micro. Par exemple, la Turquie a désormais une politique microéconomique concernant la Somalie, dont les fondements ont été posés en 2011. La Turquie a orienté sa politique somalienne, qui a commencé par fournir de l'aide, vers une politique de coopération stratégique et économique. Elle a évolué vers une politique 'gagnant-gagnant'", explique Ibrahim Tigli, spécialiste de l'Afrique.

"Les relations économiques, qui s'élevaient à 3 milliards de dollars il y a encore 20 ans, atteignent aujourd'hui près de 50 milliards de dollars. L'Afrique est un marché important et durable pour la Turquie. Aujourd'hui, de nombreux pays africains ne produisent même pas de matières premières de base. La Turquie fonctionne comme une zone de production pour réduire le déficit de l'Afrique", a-t-il ajouté.

Impacts sur la sécurité régionale et mondiale

La collaboration avec les pays africains dans la lutte contre le terrorisme est également essentielle pour la sécurité régionale et mondiale. La Turquie entend aider les pays africains à lutter contre le terrorisme, ce qui contribue également à sa propre sécurité nationale. La stabilité en Afrique peut aider à gérer les flux migratoires, une préoccupation importante pour la Turquie en raison de sa position de pays de transit pour les migrants se dirigeant vers l'Europe.

Pour faciliter les échanges et les investissements, la Turquie a signé de nombreux accords commerciaux bilatéraux avec des pays africains, qui visent à supprimer les barrières, à réduire les droits de douane et à promouvoir la coopération économique.

Les entreprises turques sont de plus en plus impliquées dans de grands projets d'infrastructure en Afrique, notamment la construction de routes, de ponts, d'aéroports et d'installations énergétiques. Ces projets stimulent les économies locales et créent des opportunités pour les entreprises turques.

"La Turquie soutient également le développement et les travaux d'infrastructure dans les pays africains. Les ports de cinq de ces pays ont été construits par des entreprises turques. Dans le même temps, les aéroports de pays tels que le Sénégal, la Somalie et la Sierra Leone ont été construits et sont exploités par des entreprises turques. Dans des pays comme la Tanzanie, le Maroc et l'Éthiopie, des entreprises turques ont construit des chemins de fer et ont participé à la construction et aux services de certains pays", explique M. Tigli.

Augmentation des missions diplomatiques

Au cours de la dernière décennie, la Turquie a considérablement renforcé sa présence diplomatique en Afrique en ouvrant de nouvelles ambassades dans diverses capitales. Cette expansion vise à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir la coopération politique. Les fréquentes visites de responsables turcs dans les pays africains contribuent à renforcer les liens diplomatiques et à encourager la collaboration sur différents fronts, notamment le commerce, la sécurité et les échanges culturels.

L'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) joue un rôle central dans la stratégie d'aide au développement de la Turquie. La TIKA met en œuvre de nombreux projets en Afrique, en se concentrant sur des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé et l'agriculture, afin de soutenir le développement durable. La Turquie fournit également une aide humanitaire substantielle aux nations africaines touchées par des conflits, des catastrophes naturelles et d'autres crises. Cette aide renforce l'image de la Turquie en tant que partenaire compatissant et solidaire.

"Le gouvernement du parti AK (sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan) a continué à mener une politique étrangère proactive, en particulier dans les régions autrefois négligées. Il n'est donc pas surprenant que la stratégie de développement des relations économiques, préparée par le sous-secrétariat au commerce extérieur en 2003, ait suivi le plan d'action pour l'ouverture à l'Afrique sous le gouvernement du parti AK", explique un autre spécialiste de l'Afrique, Abdul Malik Abdullah, du Ghana.

Renforcer les liens culturels

La Turquie offre des bourses aux étudiants africains, leur permettant de poursuivre des études supérieures dans les universités turques. En outre, elle crée des établissements d'enseignement en Afrique afin de promouvoir l'échange de connaissances et le renforcement des capacités. Des initiatives telles que les centres culturels turcs et les programmes linguistiques contribuent à favoriser la compréhension mutuelle et à renforcer les liens culturels entre la Turquie et les pays africains.

"Le parti AK joue un rôle plus important dans la politique régionale et mondiale. Son engagement auprès des pays africains est un élément important de cette nouvelle vision de la politique étrangère. À cette fin, le gouvernement du parti AK a utilisé l'aide humanitaire et l'aide au développement comme moyen de développer ses relations avec les pays africains, qui, à leur tour, complèteraient les intérêts commerciaux de la Turquie. Conformément à cette approche, les agences gouvernementales, y compris la TIKA et l'AFAD (Autorité de gestion des catastrophes et des urgences), ont accru leurs activités en Afrique et ont fourni une aide humanitaire et un soutien au développement à de nombreux pays africains. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) opèrent également dans les pays africains et renforcent la visibilité et le prestige de la Turquie dans la région", ajoute Abdul Malik.

La Turquie fournit également une formation et un soutien militaires aux nations africaines afin de les aider à lutter contre le terrorisme et à renforcer leurs capacités de défense. Cette coopération comprend des exercices conjoints, des programmes de formation et la fourniture d'équipements militaires. La Turquie participe activement aux missions de maintien de la paix des Nations unies en Afrique et les soutient. En contribuant à ces missions, la Turquie aide à maintenir la paix et la stabilité dans les régions sujettes aux conflits.

L'intérêt croissant de la Turquie pour l'Afrique témoigne de sa vision stratégique qui consiste à établir un partenariat solide et multiforme avec le continent. Par le biais d'un engagement économique, de relations politiques et diplomatiques, d'une aide au développement, d'échanges culturels et d'une coopération en matière de sécurité,

La Turquie vise à construire une relation globale et mutuellement bénéfique avec les nations africaines. Cette approche renforce non seulement l'influence mondiale de la Turquie, mais contribue également au développement et à la stabilité de l'Afrique, ce qui en fait un acteur clé de l'avenir du continent.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp