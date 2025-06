Le chef du gouvernement burkinabé a adressé une requête à l’ambassadrice des États-Unies, Joann Lockard.

Le Premier ministre, Apollinaire Kyelem de Tambèla a exprimé le souhait du Burkina Faso de bénéficier d’un appui en armes des Etats-Unis, au cours d’une audience, lundi à Ouagadougou, avec l’ambassadrice, Joann Lockard.

"Ceux qui attaquent le Burkina Faso viennent avec des armes, et les militaires doivent aussi avoir des armes pour riposter", a indiqué le chef du gouvernement de Transition.

Pour lui, il est essentiel de contenir les attaques armées pour permettre aux citoyens de vivre en sécurité, condition préalable à toute action humanitaire et de développement.

C’est pourquoi, il a plaidé auprès de l’ambassadrice Lockard pour qu’elle contribue à lever les obstacles pour permettre au Burkina Faso de s’armer, au moment où des licences américaines bloquent la livraison d’appareils de guerre commandés au Brésil.

"Si ces appareils étaient utilisables, nous aurions pu sauver des vies. C’est dans les difficultés qu’on reconnaît les vrais amis", a-t-il souligné.

En réponse, la diplomate a affirmé que l’aide américaine actuelle à la Transition s’élève à 16 millions de dollars pour les Forces de défense et de sécurité, ainsi que pour la construction de dispensaires et d’écoles, et pour les actions humanitaires.

Toutefois, elle a réaffirmé l’engagement de son pays à rester aux côtés du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et dans les efforts de développement.

"Nous voulons la même chose que vous : un Burkina Faso fort, indépendant et stable. C’est notre but et nous partageons la même vision pour ce pays", a-t-elle conclu.

