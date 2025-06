Au moins 121 personnes, dont des membres d'équipage et 116 passagers, se sont retrouvées coincées après qu'un ferry a perdu le contrôle "en raison d'une fuite de pétrole" au Japon, ce mercredi.

Un navire de la Tokai Kisen Co., le Seven Islands Ai, "a dérivé dans les eaux" entre le sud de la capitale Tokyo et la pointe sud de la péninsule de Boso, dans la province de Chiba.

"Il est incapable de naviguer seul", ont déclaré les garde-côtes japonais.

L'incident s'est produit vers 10 heures du matin (01h00 GMT). Le ferry avait "perdu le contrôle de sa direction en raison d'une fuite d'huile", selon le journal Kyodo News, basé à Tokyo.

Le ferry naviguait vers le sud de l'île de Shikine depuis Tokyo.

