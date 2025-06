Le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), Jens Stoltenberg, a nommé Javier Colomina comme Représentant spécial pour le voisinage sud.

M. Colomina était jusqu'ici l'assistant adjoint du secrétaire général pour les affaires politiques et la politique de sécurité.

"Les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du Sahel sont importantes pour notre Alliance. Javier Colomina possède une vaste expérience des relations avec les partenaires de l’OTAN. Sa nomination renforcera encore le travail important de l’Otan dans le Sud", a expliqué M. Stoltenberg.

Colomina sera le point de contact de l’Otan pour cette région, coordonnant et rendant visibles les efforts de l’Alliance et renforçant les relations avec les partenaires locaux. Il avait également été représentant spécial pour le Caucase et l’Asie centrale.

Perte d’influence

Lors du sommet du Conseil tenu le 10 juillet à Washington, les alliés ont décidé d’un plan d’action pour renforcer l’engagement de l’Otan au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Sahel.

Cette nomination intervient alors que les pays occidentaux perdent de l’influence en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel. Les forces militaires françaises ont quitté le Mali, le Burkina Faso et le Niger après des coups d’État militaires dans ces pays.

Les troupes américaines stationnées dans le nord du Niger ont également quitté le pays après que Niamey a dénoncé l’accord de coopération militaire avec Washington.

Les régimes militaires sahéliens ont renforcé leurs relations avec la Russie, qu’ils considèrent comme un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme auquel leurs pays sont confrontés.

