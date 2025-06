Les activistes de la Jewish Voice for Peace ont organisé un sit-in dans la rotonde Cannon, portant des chemises où on pouvait lire : "Arrêtez d'armer Israël" et "Pas en notre nom".

La police du Capitole a indiqué que des officiers ont procédé à l'arrestation du groupe pour manifestation illégale.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré la police menottant les manifestants.

"Les manifestations ne sont pas autorisées à l'intérieur des bâtiments du Congrès. Nous avons demandé aux personnes d'arrêter. Elles ne se sont pas arrêtées, donc nous les avons arrêtées", a écrit la police sur X.

La manifestation a eu lieu un jour avant un discours prévu du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devant une session conjointe du Congrès.

D'autres manifestations sont attendues mercredi.

