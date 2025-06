Par Pauline Odhiambo

YouTube répertorie des dizaines de vidéos en plusieurs langues expliquant ce qui rend la Joconde de Léonard de Vinci unique. En utilisant les mêmes critères de recherche, Google affiche une vingtaine de pages.

L'artiste nigérian Ibrahim Bamidele a décidé d'emprunter une voie moins évidente pour tenter de comprendre pourquoi la dame sans sourcils qui attire chaque année des millions de visiteurs au Louvre, à Paris, "est si importante".

C'est ainsi qu'est née la "Lisa noire", l'interprétation par Bamidele de ce qui est sans doute le tableau le plus célèbre de l'histoire.

Pour un œil non averti, la recréation par cet artiste de 32 ans du classique de De Vinci peut sembler désinvolte à première vue. En y regardant de plus près et avec plus de curiosité, on découvre une œuvre aussi évocatrice qu'intrigante, tout comme le "sourire de la Joconde".

"Je faisais partie de ces gens qui n'ont jamais vraiment compris ce que Mona Lisa avait d'extraordinaire, et je pensais que la seule façon de le faire était de la peindre", explique Bamidele à TRT Afrika.

"Alors que je la peignais, j'ai enfin compris à quel point il s'agissait d'une œuvre phénoménale. De Vinci a réussi à capturer les détails sans utiliser aucun des outils et équipements de peinture qui sont courants aujourd'hui".

Bien entendu, la Lisa noire de Bamidele n'est pas qu'une simple fantaisie d'artiste. Le choix de la couleur ne vise pas non plus à représenter uniquement les personnes d'une certaine race.

"Les gens peuvent être traités différemment en fonction de la couleur de leur peau. Il ne s'agit pas seulement d'une question raciale, mais aussi d'une question de colorisme entre Africains de différentes couleurs de peau", explique l'artiste basé à Lagos.

Bamidele a été inspiré par l'un de ses amis les plus proches, un Africain dont la noirceur est souvent remise en question en raison de son albinisme.

"Et si votre peau était d'une autre couleur que celle que vous avez aujourd'hui ? Verrais-tu la vie de la même manière qu'aujourd'hui, ou la verrais-tu différemment ? Seriez-vous mieux ou moins bien traité ?"

En tant que personne qui s'adresse au monde à travers sa toile, Bamidele a pour objectif de créer des œuvres d'art qui "inspirent les gens à s'apprécier les uns les autres en dépit de nos différences".

Les premiers balbutiements

Alors que de nombreux jeunes peinent à trouver leur but, Bamidele a su très tôt que la vocation de sa vie était d'être artiste.

Ses œuvres d'art colorées, qui présentent des éléments de spiritualité contrastés sur fond de tissus africains, ont été exposées dans des galeries au Nigeria, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Bon nombre de ses peintures ont été vendues pour des milliers de dollars chacune, mais Bamidele sait que le chemin qui mène à la renommée est semé d'embûches.

"Lorsque j'étais enfant, le fait d'être un artiste n'était pas célébré, et il était même difficile d'acheter des fournitures artistiques. C'était considéré comme un plaisir inutile plutôt que comme une compétence ou un talent à cultiver", explique-t-il à TRT Afrika, "mais j'ai toujours cru que je parviendrais à faire ce que j'aime".

Aller loin

La fibre artistique de Bamidele a été remarquée pour la première fois lors de sa dernière année d'études secondaires, où il a été couronné meilleur élève de sa classe à l'occasion d'un travail artistique.

"Le devoir consistait à réaliser une carte de Noël à partir d'un papier souple, et la mienne était si bien réussie que les gens n'arrêtaient pas de me complimenter et de me demander comment j'avais fait", raconte-t-il.

"C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose de mon talent et passer au niveau supérieur.

Après le lycée, Bamidele choisit d'étudier les beaux-arts au Yaba College of Technology de Lagos.

De nombreux membres de sa famille étaient sceptiques quant à sa décision de devenir un artiste à plein temps, mais il n'a pas laissé ces doutes s'insinuer dans son esprit.

Lorsque les fournitures artistiques dont il avait besoin pour développer son talent se sont avérées trop chères pour sa mère célibataire, Bamidele a pris un emploi de professeur d'art à l'école primaire pour subvenir à sa passion.

Tissu africain

Inspiré par sa culture yoruba, Bamidele a choisi de refléter les nombreux aspects de la tradition nigériane dans son art, en commençant par les tissus africains.

Alors qu'il était encore à l'université, il a expérimenté en mélangeant différents tissus à motifs sur des toiles et, ce faisant, il a découvert son style caractéristique.

"J'ai été exposée à différents matériaux artistiques pendant mes études, mais c'est l'Ankara (tissu africain) qui m'a le plus attirée, car j'aime avoir des textures tout autour de mes peintures", explique l'artiste aux techniques mixtes.

Pablo Picasso et Georges Braque ont été les premiers à utiliser cette forme d'art en 1912.

Effet de signature

"L'utilisation de l'Ankara dans mon art a une grande signification culturelle. Ces tissus sont cérémoniels et magnifiques dans le sens où les membres d'une même famille peuvent porter des tenues fabriquées dans le même tissu lors d'événements pour se distinguer des autres invités", suggère Bamidele.

La plupart des œuvres d'art de Bamidele représentent des sujets entourés d'un halo autour de la tête pour évoquer le spirituel.

Certaines de ses œuvres, comme "Divinity" et "Madonna in Thought", soulignent l'importance d'être en phase avec le monde spirituel.

Il utilise parfois de la craie, de l'encre et d'autres médiums comme les feuilles pour exprimer la divinité de l'humanité.

"Il est satisfaisant de faire un art qui vous est propre", dit-il à TRT Afrika. "J'espère que mon art aura un impact sur le monde et que les gens l'apprécieront et en parleront dans plusieurs décennies".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp