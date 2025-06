"Nous suivons les démarches de la Grèce en Thrace occidentale et prenons des mesures pour protéger la minorité turque qui s'y trouve", a déclaré mercredi le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan lors de la réunion du groupe parlementaire de son parti à Ankara.

"L'Occident a assisté aux atrocités commises contre les Chypriotes turcs, tout comme il assiste aux atrocités commises par Israël à Gaza", a-t-il ajouté.

Note de la Turquie

En ce qui concerne le relèvement de la note de la Turquie par Moody's intervenue vendredi, le Chef de l'Etat turc a estimé qu'il s'agissait d'une mesure tardive de 11 ans, "car la Turquie a une capacité économique bien plus importante".

Moody's a annoncé vendredi qu'elle avait relevé les notes à long terme de l'émetteur en devises étrangères et nationales et les notes senior non garanties en devises étrangères de la Turquie de B3 à B1.

L'agence de notation mondiale a déclaré que les perspectives restaient positives.

"Au fur et à mesure que le coût du tremblement de terre, qui a atteint 104 milliards de dollars, diminuera et que nos politiques produiront des résultats, nous mettrons toutes les ressources supplémentaires à la disposition des retraités et de notre peuple", a assuré Erdogan.

La Turquie a été secouée le 6 février 2023 par une série de séismes de magnitude 7,7 et 7,6 qui ont frappé 11 provinces turques où 53 537 personnes sont mortes et plus de 107 000 autres ont été blessées. Plus de 14 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les tremblements de terre, ainsi que de nombreuses autres personnes dans le nord de la Syrie.

"Notre objectif est d'accroître en permanence le bien-être de notre peuple sans faire entrer notre économie dans un cercle vicieux qui alimente l'inflation", a conclu Erdogan.

