Par Hassan Ben Imran

La semaine dernière, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction du monde, a rendu un arrêt historique déclarant illégale l'occupation israélienne des territoires palestiniens depuis 1967. Cette décision réaffirme le droit des Palestiniens à l'autodétermination, y compris le droit au retour, aux réparations et à la restitution. À bien des égards, cette décision est une excellente nouvelle pour la lutte des Palestiniens pour la liberté et la libération.

Cependant, depuis que la décision a été rendue, des collègues et des journalistes m'ont demandé à plusieurs reprises non seulement ce que je "pense", mais aussi ce que je "ressens" à ce sujet. Il s'agit d'un mélange de sentiments. Il s'agit d'une décision progressiste et utile, qui tient compte de limitations structurelles injustes, mais le prix de cette décision a été payé par le sang des Palestiniens.

Ce qu'a dit la Cour

La CIJ a déclaré sans équivoque que l'occupation israélienne des territoires palestiniens était illégale en soi, ce qui signifie que cette occupation doit cesser sans condition et que les colonies doivent être démantelées. La Cour a ensuite rappelé qu'Israël annexait illégalement des territoires palestiniens, s'appropriait des ressources et soumettait les Palestiniens à la ségrégation raciale et à l'apartheid.

L'article 3 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD) fait clairement référence à l'apartheid et à la ségrégation raciale. Il s'agit là d'un point essentiel.

L'article 3 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait directement référence à l'obligation des États de condamner, mais aussi de prévenir, d'interdire et d'éradiquer ces pratiques. Les États disposent ainsi de plusieurs outils juridiques nationaux pour faire pression sur Israël et l'obliger à se conformer à la Convention.

Dans leurs opinions séparées, les juges Nawaf Salam et Dire Tladi ont confirmé cette désignation. Le juge Tladi, qui a une expérience directe de l'apartheid, a établi des parallèles avec l'apartheid sud-africain.

La Cour a également signalé que les accords d'Oslo ne pouvaient être cités ou utilisés pour restreindre les droits des Palestiniens ou pour détourner Israël de ses obligations.

L'arrêt cite l'article 47 de la Convention IV de Genève, selon lequel "les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé ne seront pas privées ... du bénéfice de la présente Convention par ... tout accord conclu entre les autorités des territoires occupés et la puissance occupante, ni par l'annexion par cette dernière de la totalité ou d'une partie du territoire occupé".

Les opinions séparées sur l'arrêt de la Cour, émises par différents juges, étaient parfois encore plus fortes. Le juge Salam, dans son opinion séparée, a estimé que la violation du droit des Palestiniens à l'autodétermination remonte à 1948, année de la Nakba et de la création d'Israël, et pas seulement à 1967.

À ma connaissance, il s'agit de la première reconnaissance judiciaire de la Nakba de 1948, même si le terme n'est pas utilisé, à ce niveau judiciaire. Les juges Abdulqawi Yusuf et Xue Hanqin ont poursuivi dans leurs opinions séparées en citant la domination coloniale, et pas seulement l'occupation.

L'occupation israélienne et la légitime défense

Déclarer une occupation illégale signifie que son maintien ou l'une de ses manifestations doivent être considérés comme des actes d'agression. Cela a des conséquences directes sur le droit d'Israël à la légitime défense.

Israël ne peut plus revendiquer ce droit contre les attaques émanant d'un territoire qu'il occupe, y compris Gaza. Si un État occupe illégalement un territoire, il se trouve déjà dans une situation d'hostilité proactive, en tant qu'initiateur des hostilités, et ne peut donc prétendre à la légitime défense.

Nombreux sont ceux qui affirment, à juste titre, qu'Israël n'a jamais eu le droit de se défendre contre des attaques provenant d'un territoire occupé, quel que soit le statut de cette occupation. Quoi qu'il en soit, ce débat devrait maintenant être réglé une fois pour toutes.

Négociations et accords d'Oslo

La Cour a également évoqué les accords d'Oslo, qui ont été délibérément bafoués par Israël pour détourner l'attention de ses violations et remettre en question la capacité de la Palestine à adhérer à l'ONU ou à déposer une requête devant la Cour pénale internationale (CPI).

L'arrêt de la CIJ souligne que les accords d'Oslo, accords préliminaires conclus entre l'OLP et Israël dans les années 1990, ne peuvent déroger aux droits des Palestiniens ni réduire les obligations d'Israël. Le gouvernement du Royaume-Uni, qui a contesté la compétence de la CPI sur la base des accords d'Oslo, devrait l'entendre clairement.

La CPI elle-même devrait en prendre note et refuser au Royaume-Uni, ou à toute autre partie, d'objecter à sa juridiction sur cette base.

En ce qui concerne les négociations futures, à supposer qu'elles soient encore plausibles, déclarer l'occupation illégale signifie que l'occupation ou ses manifestations, telles que les colonies, ne peuvent plus être sur la table des négociations.

Les droits légalement établis ne peuvent être soumis à des calculs politiques. Le début de toute négociation devrait être basé sur la fin de l'occupation avant de parler de mesures pratiques.

Par conséquent, ses conséquences, telles que les colonies, doivent être arrêtées et démantelées complètement, y compris à Jérusalem-Est.

Apartheid et colonialisme

Sur la question de l'apartheid, ceux qui ont remis en question la désignation d'Israël comme État d'apartheid ou ses pratiques en la matière ont encore du pain sur la planche pour justifier leur refus de désigner Israël comme tel.

Après les nombreux rapports des Nations unies et des principaux groupes internationaux, palestiniens et israéliens de défense des droits de l'homme, établissant rigoureusement cette désignation, de nombreuses voix, en particulier au sein de l'Union européenne et de l'Amérique du Nord, se sont contentées de protéger Israël du bout des lèvres et ont proposé une définition de l'antisémitisme, qui aurait été demandée par Israël, et qui criminalise le fait d'associer Israël à l'apartheid. Ils doivent maintenant s'expliquer à la lumière d'une décision de la plus haute juridiction du monde.

Enfin, la Cour, bien qu'elle n'utilise pas cette terminologie dans le texte principal de l'arrêt, a clairement établi, sur la base du raisonnement et des conclusions, qu'Israël pratique le "colonialisme de peuplement". Cela a d'ailleurs été clairement énoncé dans les opinions séparées des juges Xue et Yusuf.

De l'encre à l'action

"La justice pour la Palestine ne viendra pas de La Haye" est une déclaration fréquemment faite par les Palestiniens, à juste titre. N'oublions pas les sacrifices que les Palestiniens ont dû consentir pour obtenir simplement une désignation officielle de leurs souffrances qui durent depuis des décennies. Pour la Cour, cet arrêt a été écrit à l'encre. Pour les Palestiniens, il a été écrit avec leur sang".

Cet arrêt offre toutefois une chance non seulement aux Palestiniens, mais aussi au régime juridique international dans son ensemble. À une époque où la légitimité des institutions mondiales s'est radicalement effondrée, en particulier dans le Sud, la CIJ a fait quelque chose de bien pour les Palestiniens et le droit international.

Pour que cette encre ait un sens et que les institutions internationales puissent donner plus de vie à leur avenir, cette décision doit être confirmée.

Comment ? En commençant par exclure Israël des Nations unies, de la FIFA, des Jeux olympiques et d'autres forums. Imposer des sanctions politiques, économiques et militaires à Israël et isoler le pays est la seule façon d'aller de l'avant.

Pour appeler un chat un chat, la majorité de la communauté internationale envisagerait cette voie. Mais c'est un groupe d'alliés d'Israël, principalement en Occident, qui constituerait le principal obstacle. La suite des événements pourrait définir la légitimité et l'avenir des institutions internationales.

Hassan Ben Imran est le chef du département de l'action juridique et membre du conseil de direction de Law for Palestine. Il est également chercheur doctorant au Centre irlandais des droits de l'homme de l'université de Galway en Irlande.

