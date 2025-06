Quinze personnes sont mortes et plus de 150 autres portées disparues après le chavirement d'un bateau transportant 300 passagers lundi près de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, a déclaré mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'OIM a affirmé que les garde-côtes mauritaniens avaient secouru 120 personnes et que 10 d'entre elles avaient été transportées à l'hôpital, tandis que les efforts pour retrouver les disparus se poursuivaient.

L'Organisme onusien a indiqué que les passagers venaient de Gambie et qu'ils avaient passé sept jours en mer avant le naufrage.

Ibba Sarr, poissonnier dans un établissement de Nouakchott, a expliqué à Reuters que les vents forts des deux derniers jours avaient rapproché les corps du rivage et qu'il avait vu une trentaine de corps ramassés sur la plage.

"D'autres corps sans vie seront certainement découverts dans les deux prochains jours", a ajouté M. Sarr.

Selon lui, la pirogue accidentée se trouvait à 400 mètres au nord du marché.

Les autorités mauritaniennes n'ont pas immédiatement commenté ce drame.

Au moins 5 000 morts depuis janvier

La route migratoire de l'Atlantique, qui va de la côte de l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries et qui est généralement empruntée par des Africains qui tentent de rejoindre l'Espagne, est l'une des plus meurtrières au monde. L'été est la période la plus active.

Plus de 19 700 personnes ont atteint les îles Canaries par la route atlantique entre le 1er janvier et le 15 juillet 2024, ce qui représente une augmentation de 160 % par rapport à la même période l'année dernière, a renseigné l'OIM.

Un nombre sans précédent de 5 000 voyageurs clandestins sont morts en mer au cours des cinq premiers mois de 2024 en essayant d'atteindre l'archipel espagnol, a déclaré en juin l'association de défense des droits des migrants Walking Borders.

