L'Australie a imposé jeudi des sanctions à sept colons israéliens illégaux pour violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

"Ces colons seront confrontés à des sanctions financières, ainsi qu'à une interdiction de voyager", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Penny Wong.

"En outre, une entité anonyme sera confrontée à des sanctions financières", a-t-elle ajouté.

Wong a noté que les colons ciblés ont été "impliqués dans de violentes attaques contre les Palestiniens".

"La violence des colons contre les Palestiniens comprend des passages à tabac, des agressions sexuelles et des actes de torture, entraînant des blessures graves et, dans certains cas, la mort", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"L’entité sanctionnée est un groupe de jeunes responsable d’incitation et de perpétration de violences contre les communautés palestiniennes", souligne le communiqué.

Canberra appelle Israël à "demander des comptes aux auteurs des violences commises par les colons et à cesser ses activités de colonisation en cours, qui ne font qu’attiser les tensions et saper davantage la stabilité et les perspectives d’une solution à deux États", a déclaré Wong.

Les Palestiniens sont de plus en plus exposés aux menaces et aux attaques violentes de la part des colons israéliens illégaux.

Tel Aviv a récemment annoncé la construction de plus de 6 000 nouveaux logements dans les colonies israéliennes, ainsi que la décision de confisquer de vastes terres palestiniennes en convertissant 12,7 kilomètres carrés (4,9 miles carrés) de terres de Cisjordanie en "propriété de l’État".

L'armée israélienne a tué au moins 589 Palestiniens en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Les tensions sont vives en Cisjordanie occupée au milieu d'une offensive israélienne meurtrière qui a tué plus de 39 000 personnes dans Gaza depuis le 7 octobre.

La Cour internationale de Justice a, dans un avis consultatif du 19 juillet, déclaré "illégale" l’occupation israélienne des terres palestiniennes depuis des décennies et qu'Israël devrait y mettre un terme "le plus rapidement possible".

