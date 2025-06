Le Real a annoncé dans un communiqué, mercredi 24 juillet, que son bilan de la saison 2023-2024 se chiffre à un milliard 73 millions d'euros, en amélioration de 27 % par rapport à la précédente.

C'est le premier club à franchir la barre du milliard de recettes.

La Casa Blanca a également annoncé un bénéfice de 15,6 millions d'euros pour l'exercice, en hausse de 32 % par rapport aux 11,8 millions d'euros de la saison précédente.

Cette amélioration est principalement due à l'augmentation des recettes d'exploitation et à une gestion rigoureuse des dépenses. En outre, le club maintient une position de fonds propres solide avec une valeur nette de 574,1 millions d'euros.

Ces résultats financiers répondent dans un premier temps à une saison sportive réussie. L'équipe première a remporté la Ligue des champions, LaLiga et la Supercoupe d'Espagne, tandis que l'équipe de basket-ball a triomphé en championnat, en Coupe du Roi et en Supercoupe d'Espagne, en plus d'être finaliste de l'Euroligue.

Ces succès ont contribué à l'augmentation des revenus, bien que cela ait également entraîné une augmentation des primes pour les joueurs et le staff.

