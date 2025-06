Le Président Paul Biya a ratifié, mercredi 24 juillet, un accord bilatéral relatif au transport aérien entre le Cameroun et l’Afrique du Sud.

La ratification d'un accord de transport aérien pourrait faciliter les échanges commerciaux, le tourisme et les liens entre les deux pays. L’Afrique du Sud est le deuxième client africain du Cameroun en 2023.

L'objectif de cet accord, initialement conclu à Cape Town le 14 juillet 2011, est d'améliorer les liens entre les deux pays en rendant les opérations aériennes plus aisées et en encourageant les échanges commerciaux.

Selon les termes de l’accord, chaque pays bénéficie du droit de survoler le territoire de l’autre sans atterrissage obligatoire, de faire des escales non commerciales et de réaliser des atterrissages pour le chargement et le déchargement de passagers, de bagages, de fret et de courrier.

Cet accord consiste également en l’exemption de droits de douane pour les équipements, fournitures et provisions nécessaires à l’exploitation des services aériens.

L’entrée en vigueur de cet accord est perçue par les autorités camerounaises comme une opportunité pour le développement des affaires et du commerce bilatéral.

En 2023, l’Afrique du Sud s’est maintenue comme le deuxième partenaire commercial du Cameroun sur le continent africain.

Ce pays d’Afrique australe a exporté vers le Cameroun un total de 143,8 tonnes de marchandises évaluées à 47,9 milliards de FCFA.

Ce chiffre représente une part de marché de 1,6% pour l’Afrique du Sud dans les importations camerounaises cette année-là.

Parallèlement, les exportations du Cameroun vers l’Afrique du Sud ont progressé pour atteindre 46 milliards de FCFA en 2023, contre 44,5 milliards de FCFA enregistrés en 2022, selon les données de l’Institut national de la statistique (INS).

