La Direction générale de la météorologie (DGM) avait annoncé une forte vague de chaleur de lundi à mercredi dans plusieurs localités, avec des températures ayant atteint 48,3°C.

A Beni Mellal, une ville située à plus de 200 kilomètres au sud-est de Casablanca où il a fait jusqu'à 47,7°, 21 personnes sont décédées mercredi, selon le ministère de la Santé.

"La majorité des décès concerne des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées, les températures élevées ayant contribué à la détérioration de leur état de santé et conduit à leur décès", a précisé dans un communiqué la direction régionale de Santé.

Le ministère de la Santé a annoncé des mesures pour contrer les effets de la chaleur, instaurant notamment "des permanences au sein des établissements de santé dans les régions concernées par la hausse des températures", en plus de la mobilisation des professionnels de la santé et de "la mise à disposition des médicaments et du matériel hospitalier".

Le ministère n'était pas en mesure d'indiquer dans l'immédiat s'il s'agissait du bilan le plus lourd enregistré après une vague de chaleur dans le pays.

Le pic des derniers jours a été atteint mardi à Kasba Tadla, une ville au nord de Beni Mellal où il a fait 48,3 degrés, a indiqué un responsable de la DGM à l'AFP.

Un record a en outre été battu à Ifrane, ville perchée à 1.800 mètres d'altitude près de Fès et Meknès, où les 37,8 degrés ont dépassé de 0,1 point les températures enregistrées le 14 août 2002, a ajouté cette source.

D'après les prévisions météorologiques, les températures devraient baisser dans les jours à venir.

A Marrakech (sud), où elles ont atteint 45 degrés jeudi, elles devraient perdre 10 degrés dimanche.