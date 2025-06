Une patrouille des forces armées maliennes a été visé jeudi par une attaque des groupes armés "terroristes " à Tinzaoutene dans la région de Kidal près de la frontière algérienne selon un communiqué relayé par l'état-major général des armées.

Une vive réaction des forces armées maliennes s'en est suivie précise la même source, ajoutant qu'une lourde perte est déjà enregistrée du côté des groupes terroristes.

L'état major général des armées indique suivre avec une attention particulière cette situation et donnera plus d'informations et de précision au fur et à mesure de l'évolution.

Aucun bilan n'a été donné par le communiqué de l'armée.

En début de semaine, précisément le 22 juillet courant, l’armée malienne avait annoncé avoir pris le contrôle de la localité de In-Afarak, région de Kidal dans le Nord du Mali.

" L’Etat-Major Général des Armées informe l’opinion nationale que ce lundi 22 juillet 2024, les unités des FAMa ont pris le contrôle (…) de In-Afarak située à environ 122km au nord-ouest de Téssalit, région de Kidal", lit-on dans un communiqué de l’armée malienne.

La même a rappelé que cette localité était "un carrefour commercial très important, sujet à plusieurs trafics".

L’opération de contrôle de la localité a été menée dans le cadre de "la défense du territoire national et la protection des personnes et leurs biens", conclut le communiqué de l’armée.

Pour rappel, depuis plus d'une décennie, le Mali est confronté à des attaques terroristes et des conflits communautaires.

Après le coup d'Etat du mois de mai 2021, les forces armées essayaient de reprendre le contôle de tout le territoire.

Et l'accord de paix signé en 2015 par le gouvernement et les groupes rebelles du nord sous l'égide de l'ONU a été rompu, en faveur d'une "nationalisation" de la paix et la conciliation entre Maliens.

