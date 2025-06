L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) du Maroc et Storengy, filiale du groupe énergétique français Engie, ont signé mardi 23 juillet un mémorandum d’exploration de l’hydrogène naturel, indique la presse nationale marocaine.

Ce mémorandum d'accord entre Storengy et l'ONHYM pour explorer le potentiel en hydrogène naturel souligne l'engagement du Maroc dans la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables.

L'hydrogène est de plus en plus reconnu comme une source d'énergie propre et durable, et ce projet pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités économiques et à une réduction des émissions de carbone.

"La signature de ce protocole s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion des potentialités en hydrogène naturel du sous-sol national découvert par l’ONHYM", a déclaré l’entreprise publique marocaine.

L’hydrogène naturel a été signalé dans des régions comme Casablanca, Settat, Laayoune et Sakia El Hamra.

L’entreprise marocaine affirme que "des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le potentiel réel de l’hydrogène naturel, comme source d’énergie future et pour développer des technologies efficaces pour sa production et son stockage à grande échelle".

Le Maroc espère produire 52 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030, et le gouvernement a investi massivement dans les infrastructures pour atteindre cet objectif.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp