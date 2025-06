Par Charles Mgbolu

L'un des aspects indéniables des Jeux olympiques modernes est la domination des athlètes noirs tout au long de l'histoire, quels que soient les pays et les sports qu'ils représentent.

Alors qu'une nouvelle édition des Jeux d'été débute le 26 juillet à Paris, il est temps pour l'Afrique de briller à nouveau - cette fois-ci, au-delà de l'évidence.

Les Jeux olympiques de 2024 promettent d'être un spectacle avec de nombreuses premières, y compris de nouvelles épreuves dans lesquelles l'Afrique en tant que continent pourrait briller.

Cette édition, qui marque le retour des Jeux en France après 100 ans, verra 10 500 athlètes compétir dans 329 épreuves médaillées dans 32 sports pendant 19 jours.

Le défilé des athlètes se tient pour la première fois à l'extérieur d'un stade olympique et les délégations devraient se déplacer sur la Seine à bord de bateaux.

Paris 2024 est également la première olympiade de l'histoire à compter un nombre égal d'athlètes masculins et féminins.

La grande première qui a fait les gros titres depuis son annonce en 2020 est le Breaking, un style de danse urbaine new-yorkais qui fera ses débuts en tant que sport olympique.

Une plus grande scène, plus de médailles

Les entraîneurs et les commentateurs sont convaincus que le nombre de médailles de l'Afrique peut grimper en flèche si elle participe à davantage d'événements, en particulier dans les sports traditionnels.

Le Kenya, pays africain le mieux classé, a remporté 10 médailles aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, contre 113 pour le contingent américain.

"C'est le bon moment pour nous regarder en face en tant qu'Africains et nous demander pourquoi nous n'améliorons pas nos chances aux Jeux olympiques en travaillant à l'inclusion des sports indigènes", explique l'entraîneur olympique de natation Christopher Ezemegwalu à TRT Afrika.

L'entraîneur nigérian d'athlétisme Balogun Olanrewaju lui fait écho.

"L'Afrique présente toujours un important contingent à chaque édition des Jeux olympiques. Il est tout à fait approprié que notre identité en tant qu'Africains soit perpétuellement gravée dans les Jeux, non seulement en tant que vainqueurs de médailles, mais aussi en tant qu'initiateurs de certains sports", déclare-t-il.

Les Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo ont introduit quatre nouveaux sports originaires de différents pays : le karaté, d'origine chinoise, le skateboard, d'origine américaine, l'escalade sportive, d'origine française, et le surf, d'origine hawaïenne.

L'édition de Los Angeles en 2028 ajoutera à la liste le baseball (Amérique du Nord), le cricket T20 (Royaume-Uni), le flag football (États-Unis), la crosse (Amérique du Nord) et le squash (Royaume-Uni).

Le berceau des sports traditionnels

L'Afrique est le berceau de plusieurs jeux indigènes de premier plan qui ont fait des adeptes dans le monde entier.

Le Dambe est un style de boxe vieux de plusieurs générations, pratiqué à l'origine par le peuple Hausa du nord du Nigeria. Dambe Warriors, une chaîne YouTube, compte aujourd'hui plus de 196 000 abonnés, 801 vidéos et deux millions de vues sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Un autre exemple est celui du Laamb au Sénégal, un sport de lutte folklorique traditionnel présenté dans un documentaire de 2008 mettant en scène des combattants américains et britanniques.

Au Kenya, les Maasai Olympics ont transformé des pratiques sportives traditionnelles en véritables jeux, comme la danse de saut Adumu Maasai, qui est désormais un sport officiel, et le rungu, similaire au javelot dans les sports olympiques.

M. Olanrewaju recommande de promouvoir les sports traditionnels africains dans le monde entier avant de faire campagne pour leur intégration dans les disciplines olympiques.

"Nous ne pouvons pas défendre la cause de nos sports traditionnels si nous ne les structurons pas correctement, si nous ne créons pas de règles standard et si nous ne répandons pas leur popularité au-delà des frontières africaines", explique M. Olanrewaju à TRT Afrika.

Le programme sportif du CIO renforce ses préoccupations en stipulant dans sa charte que les jeux proposés pour une édition des Jeux olympiques doivent être largement pratiqués par les hommes dans au moins 75 pays et sur quatre continents, et par les femmes dans au moins 40 pays et sur trois continents.

Le CIO ajoute que les jeux proposés doivent avoir un statut international reconnu numériquement et géographiquement et doivent avoir été inclus au moins deux fois dans des championnats mondiaux ou continentaux.

Stratégie de promotion nationale

"Si nous ne promouvons pas l'idée de nos jeux locaux entre nous, en tant que nations africaines, comment pourrons-nous vendre ces jeux traditionnels au monde entier", s'interroge Olanrewaju.

"Nous devons nous engager dans des sports de développement en introduisant ces sports dans les écoles primaires et secondaires et en exportant ces sports dans les pays africains frères si nous voulons vraiment que notre identité africaine soit gravée dans les catégories olympiques".

"Nous devons apprendre, en tant que continent, à prendre le sport au sérieux. Nous perdrons l'avantage si nous ne prenons pas les devants en développant l'art de manière efficace d'abord sur le sol africain parce qu'une fois qu'il sera devenu un sport olympique, les pays occidentaux s'engouffreront dans la brèche, feront des recherches et formeront des athlètes qui pourront concourir efficacement", déclare-t-il.

Le journaliste sportif ghanéen Victor Adjei estime que l'adoption des sports traditionnels africains peut être justifiée dès lors que les critères requis sont remplis.

"Les différentes nages, telles que nous les connaissons, étaient autrefois des sports traditionnels dans différents pays".

Morris Momo, président d'un club de surf libérien, estime que l'Afrique doit s'efforcer d'augmenter le nombre d'épreuves auxquelles elle participe aux Jeux olympiques afin d'améliorer le nombre de médailles du continent.

"Nous avons d'immenses talents de surfeurs ici au Liberia. Nous avons de belles plages. Mais nous ne pouvons pas penser aux Jeux olympiques maintenant parce que nous n'avons pas de planches de surf appropriées ni d'entraîneurs professionnels pour nous aider. Nous devons former les futurs compétiteurs qui représenteront nos nations et le continent", déclare-t-il.

Ezemegwalu recommande d'adopter le modèle occidental en se concentrant sur la base.

"Nous devons créer des centres de développement sportif dans chaque localité. Il s'agit de nourrir et d'autonomiser une nouvelle génération", explique-t-il à TRT Afrika.

Alors que la flamme olympique brûle à Paris, l'Afrique entend faire naître ses aspirations en s'appuyant sur ce qui existe déjà : le talent, la tradition et l'instinct naturel de la victoire.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp