Alors que les enjeux du concours Miss SA 2024 sont élevés, l'une des finalistes, Chidinma Vannesa Onwe Adetshina, s'est retrouvée dans l'œil du cyclone.

Dans sa vidéo de présentation au concours, l'étudiante en droit du Varsity College d'Afrique du Sud s'est présentée comme une jeune femme de 23 ans originaire du Cap. Certains Sud-Africains ne sont toutefois pas convaincus qu'elle soit "suffisamment autochtone" et veulent la disqualifier.

Certains internautes ont contesté son nom, qui est nigérian.

En réponse aux trolls, Adetshina a défendu ses racines, affirmant qu'elle remplissait les conditions requises pour concourir au titre de Miss SA.

"Je suis une citoyenne sud-africaine et j'ai rempli toutes les conditions pour participer au concours de Miss SA. Le fait que mon père soit nigérian n'enlève rien au fait que je suis sud-africaine. Ma mère est sud-africaine, je suis née et j'ai grandi dans ce pays", a-t-elle déclaré.

Les organisateurs de Miss Afrique du Sud se sont également exprimés, confirmant qu'Adetshina remplissait toutes les conditions requises pour participer au concours.

"Tous les documents fournis par les candidates sont examinés et vérifiés. Chidinma est une citoyenne sud-africaine et a rempli toutes les conditions requises pour participer au concours Miss Afrique du Sud. Sa mère est sud-africaine (Zulu) et son père nigérian", a déclaré l'organisation à IOL, une plateforme d'information numérique sud-africaine.

Selon l'organisation Miss SA, pour pouvoir participer au concours, la candidate doit être citoyenne sud-africaine et posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Si la candidate possède une double nationalité, elle doit présenter les documents relatifs à ces deux citoyennetés.

En outre, la loi amendée sur la citoyenneté sud-africaine prévoit que la citoyenneté peut être acquise par la naissance, la descendance ou la naturalisation.

En 2001, Vanessa Carreira, née de parents portugais-angolais en Afrique du Sud, a remporté le titre de Miss Afrique du Sud et s'est classée deuxième dauphine au concours de Miss Univers.

Toute publicité est bonne à prendre

Alors que la tempête fait rage sur les réseaux sociaux, il n'échappe à personne qu'Adetshina est peut-être en train de gagner sur certains plans.

Alors que Chidinma estime qu'elle a été la cible de toutes les critiques, ses partisans pensent que la publicité qu'elle reçoit pourrait bien jouer en sa faveur et la propulser au sommet.

Animée par son mantra "les rêves sont valables quand on agit", Adetshina continue de courir après sa couronne et est déterminée à devenir la prochaine Miss Afrique du Sud.

