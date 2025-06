Par Claude Foly Akoussan

Nesrine Houili est médaillée de bronze en course en ligne juniors et en contre-la-montre juniors aux Championnats d'Afrique de cyclisme sur route 2021. Elle s’adjuge la médaille d'or du contre-la-montre élites, de la course en ligne espoirs et du contre-la-montre espoirs lors des championnats d'Afrique de cyclisme sur route 2022 à Charm el-Cheikh, en Egypte.

Elle confie à TRT Afrika qu’elle se sent motivée et encouragée par "certains cyclistes africains qui font du très bon travail et qui s’imposent peu à peu sur la scène mondiale, notamment de l’Algérien Youcef Reguigui (78è rang mondial du classement UCI en 2019) et le jeune Erythréen Biniam Girmay," qui a gagné trois étapes de l’édition 2024 du Tour de France.

Après avoir bénéficié d'un stage de préparation au sein du centre de formation de l'Union cycliste internationale, Nesrine Houili devient en 2022 la première Algérienne à participer aux championnats du monde de cyclisme sur route, à Wollongong en Australie. Bien qu’étant la plus jeune cycliste en lice, elle se classe 9è du contre-la-montre féminin espoirs.

Toutes ces compétitions et bien d’autres encore lui ont permis de se qualifier pour les jeux olympiques 2024 dès octobre 2023.

"La qualification a été une grande réalisation. C'était vraiment difficile mais j’ai pu surmonter quelques erreurs et quelques problèmes dans les courses. J’ai profité des courses de base comme les championnats d'Afrique et le championnat national, pour avoir suffisamment de points. Par exemple, aux championnats du monde de l'année dernière, j'ai eu deux fois plus de points."

En décembre 2023, Houili a quitté l'AS Naftal Oran où elle évoluait depuis 2019, pour rejoindre l’une des meilleures équipes du monde : CANYON- SRAM classé troisième par l’Union Cycliste Internationale.

Après ce transfert, les compétitions de l’année 2024, à savoir le championnat arabe, le championnat d’Algérie et les jeux africains sont devenus autant de moments de préparation pour elle.

Aux Jeux africains d’Accra en mai 2024, elle a remporté la médaille d’or de la course en ligne par équipe, dans la catégorie des moins de 23 ans.

Cette médaille a été "le résultat du grand travail effectué par l’athlète ces derniers temps et de sa bonne préparation, notamment le camp d’entraînement organisé par l’équipe nationale en Turquie", selon Abdeslam Dahmane, le directeur des équipes nationales de la fédération algérienne de cyclisme.

"Ma préparation pour les jeux de Paris a connu plusieurs étapes, notamment des courses auxquelles j’ai participé en Europe. J’ai pris part à certaines courses qui ne sont pas de niveau mondial, mais qui sont reconnues par l’UCI où j’ai pu rester dans les pelotons. J’étais aussi en Turquie, puis aux Jeux africains et au championnat national algérien. Je suis allée dans des camps d’entrainement, notamment un camp d'entraînement en altitude."

Pour la dernière ligne droite, le programme de Houili a couvert la Belgique et surtout la France pays hôte pour voir la route, s’y habituer et s'y entraîner jusqu'au début des Jeux olympiques.

"Mon premier objectif pour les jeux olympiques, c’est de terminer la course parce que nous savons tous que le cyclisme mondial est vraiment différent du niveau africain. Je vais essayer de terminer la course à une bonne place. Ce sera mes premiers JO, et je veux acquérir autant d'expérience que possible" déclare la jeune athlète de 20 ans qui voit ces jeux comme une étape importante et une motivation supplémentaire pour sa carrière.

Elle essaie aussi déjà de se projeter sur le long terme, "je dois tout faire pour me qualifier à nouveau, pour les jeux de 2028. J’ai terminé l'année 2023 parmi les 225 meilleurs cyclistes du monde, je vais me battre pour améliorer ce classement grâce aux jeux olympiques et même après. Je pense aussi aux championnats d'Afrique qui sont prévus après les Jeux de Paris et qui seront une autre occasion importante pour progresser dans les classements africains et mondiaux."

La compétition est souvent très rude. Dans les moments difficiles, comment faire pour ne pas abandonner ?

"Les moments les plus difficiles, c’est la maladie et les blessures. C’est quand je suis obligée de ne pas faire les courses pour lesquelles je me préparais pendant la saison, à cause d'une maladie ou d'une blessure…. Mais je me bats et je continue de me battre car il y a des proches qui m'aident et me soutiennent beaucoup. Mes progrès constituent une réponse à leur soutien."