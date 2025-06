Par Emmanuel Onyango

La frustration qui couve dans de nombreux pays africains s'exprime sur les médias sociaux, où des milliers de membres de la génération Z et de la génération du millénaire s'attaquent à des griefs de longue date.

Le continent a la population la plus jeune du monde et, selon les projections, celle-ci devrait presque doubler pour atteindre 2,5 milliards de personnes au cours des 25 prochaines années.

Cependant, l'énergie de la jeunesse africaine semble inégalée par les efforts de développement des gouvernements.

Grâce à des tactiques technologiques similaires à celles utilisées lors des manifestations de 2011 en Égypte et de 2020 (#EndSars) au Nigeria, de nombreux jeunes Africains exploitent à nouveau l'espace numérique pour se mobiliser en faveur d'une meilleure gouvernance.

"Si les gouvernements ne peuvent pas faire ce qu'il faut, ce qu'il faut les rattrapera", observe Abdullahi Yalwa, un analyste basé dans la ville de Bauchi, au Nigéria.

Au cours des sept dernières semaines, les cris "Ruto doit partir", "Rejetez le projet de loi de finances" et "Arrêtez les meurtres de policiers" ont retenti dans les villes et villages du Kenya, alors que les jeunes manifestants expriment leur colère face au mécontentement croissant à l'égard du gouvernement du président William Ruto.

La grogne a commencé sur les plateformes de médias sociaux et a été déclenchée par un projet de loi de finances qui contenait des hausses de taxes impopulaires sur des produits de base tels que le pain, l'huile de cuisine et les serviettes hygiéniques.

Mais le mouvement s'est rapidement transformé en manifestations antigouvernementales à l'échelle nationale, reflétant le sentiment général de désespoir.

Les manifestants ont pris d'assaut le bâtiment du parlement, vandalisé une partie de la Cour suprême et paralysé les commerces de la capitale, Nairobi, pendant plusieurs jours.

Les autorités ont réagi en déployant l'armée pour aider la police à faire face aux troubles.

Selon l'organisme de surveillance des droits de l'homme soutenu par l'État, au moins 50 personnes ont été tuées à la suite de la réaction des "forces de sécurité".

En Ouganda, pays voisin, des jeunes encouragés par les événements du Kenya se sont également mobilisés sur les espaces numériques pour protester contre la corruption présumée du gouvernement du président Yoweri Museveni.

Mais les autorités ont mis en garde contre les manifestations de type "copier-coller", Museveni mettant en garde contre le risque de "jouer avec le feu".

Les Ougandais sont néanmoins descendus dans la rue mercredi et jeudi dans la capitale, Kampala, où leur tentative de marcher jusqu'au parlement a été repoussée par les forces de police.

Près de 100 d'entre eux ont été arrêtés pour "nuisance publique, oisiveté et désordre", selon les médias locaux.

La même génération

"Les éléments déclencheurs sont différents. Au Kenya, il s'agissait de la loi de finances et de la fiscalité, tandis qu'en Ouganda, c'est le pillage des fonds publics qui est en cause. Mais la similitude réside dans la tranche d'âge des principaux acteurs. Dans les deux cas, il s'agit de la même génération", selon Kiiza Eron, avocate ougandaise spécialisée dans les droits de l'homme.

"En Ouganda, les médias sociaux ont été le principal outil de mobilisation et il y a eu des menaces de couper l'internet, mais elles n'ont pas été suivies d'effet", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Le Nigeria, la plus grande démocratie d'Afrique, se prépare également à des manifestations similaires dans les prochains jours.

Le pays est aux prises avec la pire crise économique qu'il ait connue depuis des décennies. Les jeunes se sont organisés via X et TikTok pour pousser le gouvernement à annuler les hausses des prix de l'essence et de l'électricité, à offrir une éducation gratuite, à déclarer l'état d'urgence sur l'inflation et à divulguer les salaires des législateurs, entre autres revendications.

Les manifestations prévues bénéficient déjà d'un soutien massif, avec divers hashtags, dont #EndBadGovernanceInNigeria (Mettre fin à la mauvaise gouvernance au Nigéria).

Les autorités ont fait preuve de prudence, le chef de la police du pays ayant déclaré : "Nous ne resterons pas les bras croisés à regarder certains éléments déchaîner la violence".

"Les jeunes manifestants ont été négligés et sont frustrés", a déclaré M. Yalwa à TRT Afrika.

L'activisme en ligne qui se retrouve dans les rues s'est jusqu'à présent avéré efficace pour attirer l'attention internationale.

La manière dont les manifestations de jeunes ont été organisées dans les trois pays semble emprunter des tactiques aux autres, en n'ayant pas de figure de proue et en n'étant affilié à aucune formation politique connue.

"Ne vous laissez pas abuser par ces commentaires qui disent que nous aurions dû avoir un leader, ou que nous devrions en avoir un. Le plus beau dans tout cela, c'est que nous sommes sans chef, sans parti et sans tribu. Le statu quo est ébranlé", a posté sur X Hanifa Adan, l'un des coordinateurs de la manifestation au Kenya.

Les coordinateurs ont également largement contourné les médias traditionnels et ont conservé un contrôle total de leur récit sur les espaces numériques.

"La question de la technologie et de la démographie sont des fils qui relient de nombreux pays africains. Ces deux ingrédients ne peuvent plus être ignorés dans la gouvernance de l'Afrique à l'avenir", a déclaré M. Kiiza.

La volte-face du président

Le goût du succès apparent jusqu'à présent, du moins au Kenya, incite les jeunes manifestants à exiger davantage.

M. Ruto a été contraint de faire une volte-face spectaculaire et de mettre en veilleuse le projet de loi de finances, de dissoudre son cabinet et d'accepter la démission du chef de la police.

Depuis, le président kenyan a coopté des membres de l'opposition dans un nouveau cabinet "à base élargi" et a dévoilé des mesures de réduction des dépenses, notamment la suppression des budgets des bureaux de son épouse et de l'épouse du vice-président.

Mais nombreux sont ceux qui estiment que ces mesures ne sont qu'une tactique familière dans le vieux livre de jeu de la politique identitaire kenyane.

"L'activisme est puissant, sinon Ruto n'aurait pas agi comme il l'a fait. Le potentiel de puissance est donc incontestable et l'exemple se trouve au Kenya et, dans une certaine mesure, en Ouganda", a ajouté M. Kiiza.

"Les manifestations ne peuvent pas durer éternellement, mais le potentiel restera dans la population à l'avenir, car les données démographiques ne changent pas et la technologie ne fait que progresser. Mais nous assisterons à des piratages et à des surveillances".

D'autre part, les gouvernements kenyan et ougandais accusent des éléments étrangers d'avoir alimenté ou enflammé l'agitation.

"Cette manifestation comportait deux éléments néfastes. Le premier est le financement par des sources étrangères qui s'ingèrent toujours dans les affaires intérieures de l'Afrique depuis 600 ans", a déclaré le président Museveni sur la plateforme X.

À bien des égards, les manifestations donnent le sentiment d'une prise de conscience accrue chez les jeunes, un groupe traditionnellement considéré comme manquant d'intérêt pour les questions de gouvernance.

Cependant, Abdullahi Yalwa pense qu'ils doivent relever le défi de transformer leur activisme en un véritable changement politique pour le mieux.

"La seule chose regrettable, c'est que les manifestants ne sont peut-être pas assez organisés pour obtenir un remplacement décent qui serait meilleur que ce qu'ils ont supprimé", observe-t-il.

Néanmoins, l'analyste estime que ces manifestations devraient inciter les dirigeants à reconnaître l'importance des jeunes dans la gouvernance et le développement en accordant une plus grande attention à leurs besoins.

