Le parlement turc a adopté une résolution affirmant que le discours du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, devant le Congrès américain était une honte.

"Nous regrettons cette honte démocratique", indique la résolution adoptée samedi. “Il est regrettable qu'une institution démocratique, au lieu de freiner l'agression effrénée d'Israël, soit devenue un outil pour un spectacle rempli de mensonges qui donne encore plus de pouvoir et encourage les auteurs de grands crimes contre l'humanité”, poursuit la résolution.

"D'un autre côté, nous trouvons extrêmement précieuse l'attitude de ceux qui sont les voix de la conscience collective à l'intérieur et à l'extérieur du Congrès et nous apprécions le bon sens des membres du Congrès qui se sont courageusement opposés à ce qu’une personne douteuse prenne la parole au sein de leur parlement et n'ont pas assisté à la séance", souligne-t-on dans le texte de la résolution.

"Arrêtez l'effusion de sang à Gaza"

La résolution est intervenue après le discours prononcé, mercredi, par Netanyahu devant le Congrès américain, où il a reçu de nombreux applaudissements de la part des législateurs américains.

La résolution a également exhorté tous les décideurs ayant une influence politique sur Israël, y compris le Congrès américain, à prendre des mesures efficaces “pour mettre fin à l'effusion de sang à Gaza, faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu immédiat et soutenir les efforts visant à tenir Israël pour responsable des graves crimes commis”.

Israël a tué plus de 39 000 Palestiniens depuis le 7 octobre et déclenché un désastre humanitaire et une affaire de génocide présumé devant la Cour internationale de Justice.

