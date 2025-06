Attaques terroristes au Bénin et auTogo

Le Bénin et le Togo ont connu en l’espace de deux semaines les attaques terroristes les plus meurtrières depuis le début de l’incursion des groupes armés dans le nord de ces deux pays. La dernière attaque au Bénin a eu lieu à l’intérieur du parc W et a fait 12 morts.