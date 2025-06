Quatre anciens ministres du président renversé Mohamad Bazoum ont été libérés, lundi, ont annoncé leurs proches.

Il s'agit des anciens ministres de l'Intérieur Hama Adamou Souley, des finances Ahmat Djidoud, du Plan Rabiou Abdou et de l'Énergie Yacouba Ibrahim.

"Je vous confirme la libération ce jour de trois de nos camarades et anciens ministres Hama Adamou Souley, Ahmat Djidoud et Rabiou Abdou", a indiqué Moussa Harouna, membre du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-TARRAYA), l'ancien parti au pouvoir dont sont issus les trois anciens ministres, dans une déclaration à Anadolu.

"Yacouba Ibrahim est libre. Gloire soit au seigneur", a écrit, sur sa page Facebook, Youssouf Babary, membre du Mouvement Patriotique Nigérien (MPN Kiishin Kassa) dont l'ancien ministre Yacouba Ibrahim est président.

Hama Adamou Souley, Ahmat Djidoud et Rabiou Abdou ont été arrêtés dès les premières heures du coup d'État du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum. Après quelques jours passés dans les locaux de la gendarmerie, ils ont été transférés dans des prisons différentes situées à plusieurs dizaines de kilomètres de la capitale.

Quant à Yacouba Ibrahim, absent du pays au moment du coup d'État, il a été arrêté le 04 janvier dernier dès son arrivée à l'aéroport de Niamey. Il a aussi passé quelques jours dans les locaux de la gendarmerie avant d'être transféré à la prison civile de Ouallam située à une centaine de kilomètres de Niamey.

Aucune déclaration officielle n'a été enregistrée à propos de la libération des quatre anciens ministres, jusqu'à lundi à 21h GMT.

Plusieurs autres cadres de l'ancien régime sont toujours en détention. Il s'agit,entre autres, de Foumakoye Gado, Haut représentant du président Mohamed Bazoum, Sani Issoufou Mahamadou, ancien ministre du pétrole et fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou et Kalla Moutari, un des ténors de l'ancien parti au pouvoir.

Mohamed Bazoum lui-même est toujours en résidence gardée au palais présidentiel, en compagnie de son épouse Hadiza Bazoum.

