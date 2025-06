Le Zimbabwe a nommé mardi l'Allemand Michael Nees comme nouvel entraîneur de la sélection nationale de football, après un début des éliminatoires de la Coupe du monde difficile. Les Warriors courent derrière leur première victoire.

Nees, 57 ans, a déjà entraîné le Rwanda et a été directeur de la formation en Afrique du Sud.

La nomination de Nees est due à sa "profonde connaissance du paysage footballistique africain", a déclaré Lincoln Mutasa, président du Comité de normalisation de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA).

L'Allemand aura la lourde tâche de raviver les espoirs du Zimbabwe qui rêve de Coupe du monde.

Le pays d'Afrique australe, qui ne s'est jamais qualifié pour la Coupe du monde, est sans victoire après quatre matches de qualification.

Les Warriors comptent des matches nuls contre le Rwanda et le Nigeria, et ont perdu contre le Lesotho et l'Afrique du Sud.

