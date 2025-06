La Banque mondiale a accordé un financement d'un milliard de dollars au Niger pour la modernisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

Un accord a été signé, lundi après-midi à Niamey, par le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zene et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique Ousman Diagana.

"Ce projet de modernisation du secteur de l'agriculture et de l'élevage, qui a adopté une approche programmatique en plusieurs phases et représente une opportunité de renforcement des institutions de développement à moyen et long termes, sera financé à hauteur d'un milliard de dollars, soit plus de six-cent milliards de francs CFA", a indiqué le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique.

"Ce projet, le premier du genre au bénéfice de la population nigérienne, est un défi qui doit se réaliser très rapidement", a déclaré le Premier ministre nigérien, à cette occasion.

Le 18 juillet courant, le Fonds monétaire international (FMI) a accordé un financement de 70 millions de dollars au Niger, ce qui marque une reprise de la coopération entre le Niger et les institutions internationales, après une rupture enregistrée suite au coup d'État militaire du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum.

