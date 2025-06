Par la Rédaction

L'expérience de l'Afrique avec les mercenaires occidentaux ou les sociétés militaires et de sécurité privées (SMSP) remonte à l'époque des expéditions de lutte contre la traite des esclaves et des incursions militaires de l'ère coloniale.

D'une certaine manière, les motivations des sociétés militaires privées modernes, axées sur les entreprises, reflètent les machinations des sociétés coloniales privées lâchées sur le continent par l'Occident.

En 2002, la commission des affaires étrangères du Parlement britannique a publié un livre vert sur la réglementation des sociétés militaires privées. Ce document reconnaissait que les mercenaires occidentaux en Afrique étaient loin d'être favorables au continent.

Citant les actes de mercenaires notoires comme l'Irlandais Mad Mike Hoare, le Français Bob Denard et le Belge Jean Schramme en Afrique dans les années 1960 et 1970, le document a qualifié la tentative de l'Occident de « garder le contrôle d'une région riche en minerais » de « tentative des colonialistes de garder le pouvoir ».

Un écosystème ambigu

Dans le cadre moderne de la sécurité internationale, les SPMS sont des entreprises légalement enregistrées pour « fournir des services de sécurité, de conseil et de formation militaire aux forces armées et à la police des gouvernements légitimes ».

Opérant principalement dans un vide réglementaire, leur personnel est parfois appelé « soldats de fortune » ou « mercenaires », car ils franchissent souvent la ligne de démarcation pour participer à des combats militaires et à des activités politiques, économiques ou financières illégitimes ou sans scrupules dans le pays où ils sont déployés.

Les années 1960 et 1970 ont été ce que l'on appelle l'âge d'or des mercenaires en Afrique, comme en témoigne la définition en six critères d'un mercenaire dans l'article 47 des protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève.

Dans un article publié en juillet 2023 dans The Standard - « How London became home to some of the world's largest private security firms » - Sophie Wilkinson cite les sociétés britanniques Aegis et G4S parmi les cinq premiers groupes de sécurité privée au monde.

Aegis est également cité comme « le deuxième plus grand employeur privé au monde derrière Walmart, avec une présence dans 125 pays ». Au niveau mondial, les revenus combinés de ces entreprises devraient atteindre 231 milliards de livres sterling (297 milliards de dollars américains) en 2026.

Le caucus européen

Parmi les autres entreprises britanniques de services de défense présentes en Afrique figurent Aegis et G4S. Plus récemment, le groupe russe Wagner s'est illustré dans les zones de conflit africaines.

Parmi les principales sociétés militaires privées françaises, Agemira est présente en République démocratique du Congo et Corpguard en Côte d'Ivoire. Secopex est déployée en République centrafricaine, en Somalie et en Libye, où son fondateur, Pierre Marziali, a été tué pendant la révolution de 2011.

Avec un contrat lucratif en RDC, Agemira fait appel à des conseillers militaires roumains et serbes. Le groupe déteste être qualifié de « mercenaires » et insiste sur le fait qu'il s'agit d'instructeurs militaires », explique le journaliste congolais Jaffar Sabity à TRT Afrika.

M. Sabity pense que le Congo et l'Agemira se méfient des sanctions de l'ONU, mises à jour en février de cette année pour cibler « les dirigeants politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC ».

Il mentionne également que de nombreux analystes locaux sont convaincus que l'Agemira est activement impliquée dans la lutte contre les groupes rebelles congolais tels que le M23. « Il n'est pas étonnant qu'ils portent le drapeau de la RDC sur leur uniforme », explique-t-il.

Une genèse douteuse

Au début de l'impérialisme occidental, de multiples entités privées coloniales ont contribué à la conquête des terres africaines pour le compte des couronnes impériales auxquelles elles devaient allégeance.

Au cours de la sombre période de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale en Afrique, des sociétés militaires et de sécurité privées ont fomenté une série de coups d'État et réprimé des combattants de la liberté, de la Zambie au Burkina Faso.

La tentative de coup d'État de 2004 en Guinée équatoriale, menée par des mercenaires financés par l'homme d'affaires Sir Mark Thatcher, fils de l'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher, a marqué une nouvelle phase de la mainmise des sociétés militaires occidentales sur les pays africains riches en ressources.

Aujourd'hui, les SMSP néocoloniales occidentales sont accusées de s'associer à de grandes entreprises et à des intérêts étrangers occultes qui cherchent à voler les ressources africaines, à organiser des trafics d'armes et à former des rebelles et des insurgés afin de fomenter des conflits et des troubles qui sapent la souveraineté des États.

« Les sociétés militaires privées présentent de nombreux dangers - c'est la colonisation par d'autres moyens », explique à TRT Afrika l'avocat nigérian Idris Bawa, qui travaille comme consultant en matière de consolidation de la paix.

« Elles créent des problèmes dans nos rangs et nous conseillent ensuite de faire appel à des mercenaires pour nous aider à résoudre le problème qu'elles ont créé pour nous ».

M. Bawa est bien placé pour le savoir, puisqu'il a participé à un programme de formation conçu par la société britannique de conseil militaire BMATT à l'intention des forces paramilitaires nigérianes.

« Au-delà de l'évidence, les raisons qui poussent les formateurs militaires étrangers à venir en Afrique ne sont pas toujours évidentes », affirme -t-il.

L'héritage des mercenaires

Plus récemment, des gouvernements africains vulnérables, frappés par un embargo occidental sur les armes et des sanctions financières, ont invité des SPMS d'autres puissances mondiales telles que la Russie, la Chine et la Turquie à les aider à faire face à des situations d'urgence en matière de sécurité.

Toute histoire des opérations des SPMS en Afrique doit commencer avec les mercenaires impériaux européens - britanniques, français, allemands, portugais, etc.

Par le biais de conquêtes et d'accords douteux avec les chefs indigènes africains, les sociétés mercenaires coloniales ont préparé l'exploitation, l'annexion et la partition des terres africaines sous le couvert de la lutte contre le trafic d'esclaves et, plus tard, de l'exploitation des ressources africaines et des activités missionnaires.

Le Zimbabwe et la Zambie sont deux exemples de pays africains qui sont nés des cendres des compagnies mercenaires britanniques, également appelées « royal charter companies », chargées de saisir, d'administrer et de revendiquer des colonies d'outre-mer en Afrique pour le compte de la couronne britannique.

Les deux pays d'Afrique australe s'appelaient autrefois les Rhodésies, un nom qui portait effrontément la marque de Cecil Rhodes, le tristement célèbre mercenaire impérial britannique et conquérant de l'Afrique australe.

Après avoir obtenu en 1889 une commission royale lui accordant le pouvoir d'exploiter les richesses minérales de la défunte Zambie, Rhodes a créé la British South Africa Company, jetant ainsi les bases d'une nouvelle province impériale qui porterait plus tard son nom.

L'ouvrage de Stephen Alexander Massie, The Imperialism of Cecil John Rhodes, retrace l'histoire de la dénomination des territoires situés à cheval sur le fleuve Zambèze en tant que « Rhodésie du Nord » et « Rhodésie du Sud ». Ils sont devenus indépendants, respectivement en 1964 pour la Zambie et en 1980 pour le Zimbabwe.

Dans son livre The Trial of Cecil John Rhodes, le romancier nigérian Adekeye Adebajo écrit : « On disait souvent, à l'époque impériale, que le commerce suivait le drapeau. Rhodes a en fait inversé cette affirmation, le gouvernement britannique lui emboîtant le pas et apportant un soutien politique, économique et militaire à ses aventures mercantiles et mercantilistes ».

En 1898, l'administration impériale britannique a officiellement approuvé l'occupation et le nom de Rhodésie, que les colons avaient officieusement adopté depuis 1890.

Chevalier de l'infamie

Malgré son élévation au rang de chevalier, le préfixe « mercenaire » est indissociable du deuxième plus célèbre colonisateur britannique en Afrique, le baron Frederick Lugard. Cet ancien soldat et mercenaire sans complexe a été administrateur colonial dans diverses régions d'Afrique de l'Est et de l'Ouest.

Après avoir servi dans les Indes britanniques, le capitaine Lugard a pris la tête d'une caravane de militaires et de commerçants privés envoyés en Afrique. Il s'est finalement impliqué dans une douzaine de pays, du Soudan au Nigeria et de la Tanzanie au Malawi.

Dans sa thèse largement citée sur le réexamen moral des politiques coloniales britanniques en Afrique de l'Est, l'historien norvégien Jonas Fossli Gjersø explique comment Lugard a joué un rôle déterminant dans l'utilisation de sociétés affrétées, financées par des mercenaires, comme outils de colonisation.

L'un de ces exemples est le traité signé par l'Imperial British East Africa Company de Lugard en décembre 1890 avec le Kabaka (roi) Mwanga II du Buganda, qui plaçait le royaume sous la protection de la compagnie.

À partir de 1894, Lugard s'est associé à d'autres sociétés coloniales britanniques, telles que la Royal Niger Company au Nigeria, la British West Charterland Company au Botswana et l'African Lakes Corporation au Malawi et au Mozambique.

Réincarnation après la Seconde Guerre mondiale

L'article de Wilkinson décrit comment « les petites guerres dans le Sud ont été soutenues par un boom des sociétés militaires privées britanniques » dans les années 1960 et 1970.

Les armées de mercenaires et les complices occultes des puissances coloniales ont joué un rôle central dans « la répression des rébellions et la fomentation des troubles ».

Selon le rapport du ministère britannique des Affaires étrangères, la fin de la guerre froide a entraîné un surplus d'anciennes légions militaires recrutées par des sociétés telles que Sandline et Executive Outcomes, qui ont combattu les forces rebelles en Sierra Leone et en Angola.

Comme le mentionne Sabity, les armées étrangères ont longtemps interféré dans les affaires des nations d'Afrique centrale - dans le cas de la RDC, depuis la présence du mercenaire belge Schramme dans l'ancien Zaïre de Mobutu Sese Seko.

Le journaliste cite également des allégations selon lesquelles des mercenaires anglais, australiens et israéliens travailleraient encore dans la zone rebelle du M23.

Pendant la guerre civile au Nigeria dans les années 1960, les mercenaires français et israéliens ont été accusés d'avoir contribué à prolonger la guerre, qui a duré 30 mois.

L'orbite néocoloniale

La fin de la guerre froide au début des années 1990 a ouvert un nouveau chapitre pour les SPMS, des millions de soldats démobilisés cherchant à s'engager dans le secteur privé, tandis que l'Afrique était en proie à des conflits régionaux de longue durée.

Les conflits africains des années 1990 aux années 2020 concernaient notamment le Soudan, la Libye, le Mali, le Tchad, le Burundi, la Sierra Leone, le Nigeria, l'Érythrée, l'Ouganda, le Rwanda, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Angola, la Somalie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Liberia, etc.

En 1989, Eeben Barlow, colonel à la retraite des forces de défense sud-africaines de l'époque de l'apartheid, a fondé Executive Outcomes, qui a participé à la guerre civile en Sierra Leone.

Le Dyck Advisory Group, fondé en 2012 par le colonel Lionel Dyck, vétéran blanc de l'armée zimbabwéenne, a combattu Al-Shabaab au Mozambique en 2020.

De nombreuses EMSP modernes en activité - dont Osprey, Blackhawk, MPRI, CACI International, DynCorp, Triple Canopy, AdvanFort, Xeless et Asgaard - opèrent individuellement dans toutes les régions d'Afrique, de l'Égypte à la Mauritanie.

M. Bawa reproche en partie aux États africains d'avoir signé des pactes militaires qui permettent aux acteurs militaires privés occidentaux d'avoir un accès direct pour visiter et auditer les installations militaires gouvernementales, révélant ainsi des secrets d'État et permettant l'expansion continue des EMSP sur le continent.

Une économie de conflit florissante existe autour des points chauds de l'Afrique et est étroitement liée à l'économie politique mondiale plus large de la région. Les intérêts et les programmes néocoloniaux occidentaux sont profondément ancrés dans ces conflits.

Il ne s'agit plus de marchands d'armes occidentaux cherchant à obtenir de lucratives fournitures d'armes et des contrats militaires auprès des gouvernements africains. Les bottes néocoloniales resteront sur le terrain tant que les États fragiles resteront en proie à l'insécurité, à l'instabilité et prêts à céder leur souveraineté.

