La résolution adoptée à l'unanimité a supprimé les sanctions qui avaient déjà été atténuées l'année dernière lorsque les membres du Conseil de sécurité avaient accepté d'exempter les forces gouvernementales de l'embargo.

Toutefois, tout en levant l'embargo territorial, la résolution de mardi introduit une interdiction distincte des ventes aux "groupes armés" opérant dans le pays jusqu'à la fin du mois de juillet 2025 - une mesure qui était déjà en place dans les faits.

"Cette victoire diplomatique est un premier pas qui redonne de la dignité à la République centrafricaine et à son peuple, faisant de la diplomatie centrafricaine un modèle de persévérance et de détermination dans la quête d'un monde plus juste", a déclaré Sylvie Baipo-Temon, ministre centrafricaine des affaires étrangères.

Injuste

"Il aura fallu des mois, des années, pour mettre fin à une sanction qui, comme je l'ai toujours dit ici, en 2013 pouvait paraître juste mais qui aujourd'hui est devenue injuste", a ajouté Mme Baipo-Temon.

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré après le vote du Conseil de sécurité qu'il "serait peut-être approprié de soulever la question de l'abolition de l'embargo sur les armes à destination des groupes armés illégaux opérant en République centrafricaine".

"Le problème des groupes armés illégaux ne peut être résolu que par des efforts souverains visant à stabiliser et à assurer la sécurité à l'intérieur des frontières nationales avec la coopération des pays voisins", a ajouté M. Nebenzia.

