L'armée soudanaise a déclaré que son commandant en chef, le général Abdel-Fattah Burhan, a survécu à une attaque de drone lors d'une cérémonie de remise de diplômes militaires qui a tué cinq personnes dans l'est du pays.

Un communiqué signale que l'attaque par deux drones avait eu lieu à Gebeit, une ville de l'est du Soudan, après la fin de la cérémonie. Selon le communiqué, l'attaque a eu lieu lors d'une cérémonie de remise de diplômes à la base militaire de Gibet, à environ 100 km de la capitale de facto de l'armée, Port-Soudan, dans l'État soudanais de la mer Rouge, et cinq personnes ont été tuées.

Le lieutenant-colonel Hassan Ibrahim, du bureau du porte-parole militaire a ajouté que le chef militaire Burhan, qui assistait à la cérémonie, n'a pas été blessé.

Depuis plus d'un an, le Soudan est déchiré par une guerre entre l'armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF). Alors que les combats se déroulent dans la capitale, Khartoum, les dirigeants militaires opèrent principalement dans l'est du pays, près de la côte de la mer Rouge.

Le groupe RSF n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque et n'a pas commenté l'incident de mardi.

Cette tentative d'assassinat survient près d'une semaine après que le chef des forces paramilitaires soudanaises a indiqué qu'il prévoyait de participer le mois prochain à des pourparlers sur le cessez-le-feu en Suisse, organisés par les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Le général Mohammed Hamdan Daglo, chef du RSF, qui combat l'armée soudanaise, avait alors souligné que ces pourparlers constitueraient "une étape majeure" vers la paix et la stabilité au Soudan et permettraient de créer un nouvel État fondé sur "la justice, l'égalité et le régime fédéral".

