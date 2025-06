Condamnant fermement l'assassinat du leader du Hamas Ismail Haniyeh, la Somalie a déclaré mercredi, qu'il s'agit d'une violation du droit international.

Exprimant ses « sincères condoléances » au peuple palestinien, le ministère somalien des Affaires étrangères a ajouté ce qui suit: "La Somalie craint une escalade de la violence qui pourrait conduire à davantage de violations contre les civils."

"Mogadiscio condamne les assassinats politiques et la violence sous toutes ses formes, quels qu'en soient les motifs", indique le communiqué, soulignant la nécessité pour la communauté internationale de "prendre ses responsabilités ainsi que des mesures immédiates pour mettre un terme à l’agression israélienne contre Gaza et à ses violations du droit international et des résolutions de l’ONU".

