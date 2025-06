Six enfants ont été tués dans l'accident survenu mercredi en Afrique du Sud entre un train de marchandises et un bus scolaire, et 19 enfants autres ont été grièvement blessés, selon un nouveau bilan jeudi du gouvernement.

Un précédent bilan faisait état de cinq enfants tués et 20 autres blessés. L'accident s'est produit dans l'après-midi au niveau du village de Mafube, près de la ville de Middelburg, à quelque 180 kilomètres au nord-est de Johannesburg, selon la presse locale.

"Les six élèves ont succombé à leurs blessures à l'hôpital le plus proche" où ils avaient été transportés, a indiqué le département provincial des Transports dans un communiqué.

Le bus scolaire, transportant 30 enfants, a traversé une voie ferroviaire au moment où le train approchait, a-t-il ajouté. "On ne peut pas perdre des vies jeunes et innocentes par imprudence", a-t-il dit, affirmant que "les gens doivent rendre des comptes pour leur négligence".

Une imprudence au volant

Selon le ministère des Transports, citant la police, le conducteur du bus a fui après l'accident. Le conducteur du train et son équipage n'ont pas été blessés.

L'Afrique du Sud, malgré l'un des réseaux routiers les plus développés du continent, a un bilan désastreux en matière de sécurité routière, en raison notamment du mauvais état de certaines routes percées de nids-de-poule ou encombrées de lourds camions de transport ou miniers, obligeant à des dépassements dangereux.

Dans le pays, les minibus qui permettent aux habitants privés de voiture de se déplacer et servent de transports en commun appartiennent le plus souvent à de petits entrepreneurs privés.

Les chauffeurs de minibus sont par ailleurs notoirement décriés pour leur imprudence au volant.

