Le nombre de décès dus à une épidémie de choléra au Nigeria est passé à 156.

Selon un communiqué du Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC), 170 cas de choléra ont été signalés dans le pays entre le 15 et le 21 juillet, et trois décès ont été attribués à l'épidémie au cours de cette période.

Le communiqué précise que depuis janvier, 4 809 cas de choléra ont été signalés au Nigeria.

La déclaration mentionne également que dans le cadre de la réponse au choléra, des fournitures médicales pour la gestion des cas, la prévention et le contrôle des infections ont été distribuées à tous les centres de santé du pays.

L'urgence nationale a été déclarée au Nigeria le 26 juin en raison de l'épidémie de choléra.

L'année dernière, le pays a enregistré plus de 3 000 cas de choléra et plus de 100 décès.

Le choléra, une infection des intestins causée par la bactérie vibrio cholerae et transmise par des aliments et de l'eau contaminés, entraîne des diarrhées et une déshydratation importante qui peut être fatale si elle n'est pas traitée.

Au Nigeria, le manque d'eau potable et l'insuffisance des interventions médicales contribuent à augmenter le risque de maladie et de décès. Le pays est également fréquemment confronté à des épidémies d'autres maladies telles que la malaria, la polio, la typhoïde et le Mpox.

