Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bendjama a affirmé, ce mercredi, que l’occupant israélien « viole la souveraineté des États ».

Intervenant lors de la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU, tenue à la demande de l’Algérie, de la Chine et de la Russie, le diplomate algérien a précisé que l’attaque israélienne contre Beyrouth « est une atteinte flagrante aux fondements des relations diplomatiques et au caractère sacré de la souveraineté des États ».

"L’occupant israélien prend pour cible des civils à Beyrouth, des journalistes à Gaza et viole la souveraineté de la Syrie et du Liban", a-t-il déclaré. Amar Bendjama a estimé également "que ce qui se passe est un sabotage des efforts déployés par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis pour faire cesser le cessez-le-feu à Gaza".

Et de poursuivre : "Ce que fait Israël n’est pas de l’autodéfense, mais une violation des lois internationales et un défi flagrant à la justice. Nous devons agir de manière décisive pour mettre fin à la violence et construire une paix durable dans la région".

Le représentant de l’Algérie auprès de l’ONU a réitéré, par la même occasion, son appel à "un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza et à la fin complète de l’occupation israélienne de tous les territoires en Palestine, au Liban et en Syrie".

Mercredi 31 juillet a été marqué, rappelons-le, par l’assassinat à Téhéran (Iran) du président du bureau politique du Hamas Palestinien, Ismaïl Haniyeh, et de deux journalistes à Gaza. L’occupant israélien a lancé aussi, mardi, des raids sur Beyrouth au Liban.

