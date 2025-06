La Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) salue l’annonce par la présidence angolaise d’un cessez-le-feu "entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda", qui entrera en vigueur le 4 août.

Cette annonce a été faite mardi soir à l'issue de la deuxième réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda à Luanda, la capitale de l'Angola où il y a eu des discussions directes entre les émissaires des deux pays.

La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 qui opère dans l'Est du pays. Ce que Kigali a toujours nié.

La Mission Onusienne exprime également sa disponibilité à soutenir le mécanisme de vérification ad hoc mandaté pour superviser le respect du cessez-le-feu, conformément à son mandat.

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Chef par intérim de la MONUSCO, Bruno Lemarquis, exprime le soutien des Nations Unies à cet accord, qui pourra favoriser une désescalade entre les deux pays et permettre le retour en toute sécurité et dignité des personnes déplacées dans leurs foyers.

"Les Nations Unies souhaitent féliciter le président angolais João Lourenço pour ses efforts dans le cadre du processus de Luanda", a dit M. Lemarquis.

Il réitère l’engagement constant des Nations Unies à soutenir les efforts pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et appelle toutes les parties impliquées à travailler de manière constructive pour mettre fin à la violence et parvenir à une solution pacifique et durable aux conflits dans la région.

Pour rappel, les combats dans la province du Nord-Kivu ont déplacé plus de 1,7 million de personnes, ce qui porte le nombre de personnes déplacées au Congo par de multiples conflits à un chiffre record de 7,2 millions, selon les estimations des Nations unies.

