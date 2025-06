Par Amir Zia

Il est évident que l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dans la capitale iranienne, Téhéran, a ajouté un nouveau rebondissement dangereux au conflit en cours au Moyen-Orient.

Cet assassinat - perpétré par Israël - peut servir de catalyseur à l'élargissement de la guerre israélienne à Gaza et à toutes les chances de faire boule de neige et de déboucher sur un conflit plus vaste.

Si cela se produit, les conséquences seront ressenties dans le monde entier, à la fois directement et indirectement, en raison de l'impact potentiel sur les prix mondiaux du pétrole et sur les routes commerciales maritimes internationales. C'est pourquoi le monde et les puissances régionales, en particulier les États-Unis, doivent agir rapidement pour désamorcer les tensions qui couvent au Moyen-Orient et redoubler d'efforts pour mettre fin à la guerre d'Israël contre les Palestiniens.

Mais la fenêtre d'intervention diplomatique pour faire baisser la tension pourrait être réduite cette fois-ci.

Selon les médias d'État iraniens, l'assassinat de M. Haniyeh, considéré par beaucoup comme un dirigeant modéré, et de son garde du corps a eu lieu vers 2 heures du matin dans la résidence pour vétérans de guerre où il séjournait à Téhéran.

Le bâtiment où se trouvait Haniyeh a été touché par un " projectile aérien", selon les médias iraniens.

Le fait qu'il ait assisté à l'investiture du 9e président de l'Iran, Masoud Pezeshkian, n'est pas seulement un sujet de grande gêne pour les dirigeants iraniens, mais soulève également des questions quant aux mesures de sécurité prises à l'égard d'un invité aussi précieux que Haniyeh.

Le moment choisi pour l'assassinat et son symbolisme ont placé Téhéran dans une situation délicate. D'une part, l'Iran serait contraint de riposter d'une manière ou d'une autre à un moment où le pays s'efforce de montrer sa puissance dans la région. D'autre part, l'escalade pourrait avoir un prix élevé pour Téhéran, étant donné qu'Israël bénéficie du soutien du bloc occidental dirigé par les États-Unis.

Bien qu'il n'y ait eu jusqu'à présent aucune déclaration officielle d'Israël concernant l'assassinat, les médias d'État iraniens pointent déjà du doigt Tel-Aviv. Israël ne reconnaît pas ouvertement son attaque à l'intérieur de l'Iran. Mais il a déjà été associé à l'assassinat de scientifiques nucléaires et de commandants militaires iraniens dans le passé.

Le monde a vu comment l'Iran a riposté à l'attaque aérienne israélienne du 1er avril contre son consulat à Damas, qui a tué sept commandants du corps des gardiens de la révolution iranienne, dont deux généraux.

Deux semaines après l'attaque israélienne, l'Iran a répondu par un barrage de drones et de missiles contre Israël. Toutefois, la plupart de ces drones et missiles ont été interceptés.

Bien qu'Israël ait réagi rapidement à l'attaque en prenant d'assaut une base aérienne iranienne, il n'y a pas eu d'escalade. Toutefois, ces attaques réciproques ont révélé au grand jour la guerre secrète Iran-Israël qui dure depuis des années.

Israël et l'Iran pourront-ils contenir leurs hostilités comme ils l'ont fait en avril dernier ? C'est une question qui comporte de nombreux « si » et « mais ».

Les gouvernements de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui jouent les équilibristes diplomatiques dans le sillage de la guerre à Gaza, pourraient également être contraints de dévoiler leurs cartes et peut-être de choisir un camp si les tensions entre l'Iran et Israël se transforment en hostilités ouvertes. Il en irait de même pour le Pakistan, qui partage une frontière occidentale de 900 kilomètres avec l'Iran.

Maintenir une neutralité diplomatique absolue serait plus facile à dire qu'à faire. Toute escalade mettrait de nombreux pays musulmans dans l'embarras, car ils devraient également se préparer à faire face aux conséquences économiques d'un conflit plus large au Moyen-Orient. Ce serait un scénario cauchemardesque pour des pays comme le Pakistan, qui sont confrontés à une crise de la balance des paiements sans précédent. Une remontée des prix mondiaux du pétrole ne ferait qu'aggraver leurs difficultés économiques.

L'Iran et Israël ne représentent qu'un aspect du conflit potentiel, que les puissances mondiales doivent gérer sur le pied de guerre.

Ce domaine d'intervention est le Moyen-Orient lui-même et le conflit prolongé entre Israël et la Palestine. Le Moyen-Orient est déjà au bord du gouffre en raison de la guerre israélienne qui fait rage à Gaza depuis octobre 2023. L'assassinat de Haniyeh complique encore la situation et porte un coup aux efforts de cessez-le-feu à Gaza, dont les États-Unis, le Qatar et l'Égypte sont les médiateurs depuis plusieurs mois.

L'assassinat de son chef politique a encore réduit les possibilités de paix pour le Hamas, qui serait contraint de riposter malgré le fait que sa branche armée est désormais affaiblie et reste soumise à une pression énorme en raison de la guerre incessante d'Israël à Gaza. Le Hamas a déjà qualifié ce meurtre d'escalade grave et a juré qu'il ne resterait pas sans réponse.

Israël ne se contente pas de combattre le Hamas, il a également ouvert un front avec le Hezbollah au Liban. Ce groupe entretient des liens étroits avec l'Iran. Mardi, Israël a affirmé avoir tué un haut commandant du Hezbollah lors d'une « frappe de précision » à Beyrouth, ce qui a déjà provoqué des représailles de la part du groupe libanais.

Il y a également d'autres groupes et cellules palestiniens et armés. L'assassinat de Haniyeh peut les inciter à agir contre Israël et ses intérêts, non seulement dans la région, mais aussi dans d'autres parties du monde. Le véritable danger proviendrait de petits groupes, de cellules et d'individus non guidés. Cela signifie qu'après l'assassinat du chef de l'aile politique du Hamas, le danger de vengeance s'est aggravé.

L'assassinat de Haniyeh soulève également un point d'interrogation quant au motif de l'acte, car il était considéré comme un visage modéré au sein du Hamas, dont le rôle était important dans la poursuite des efforts diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza. Il était considéré comme un contact majeur avec d'autres hauts responsables du Hamas, notamment Yahya Sinwar à Gaza.

Les deux assassinats consécutifs - l'un d'un dirigeant du Hezbollah au Liban et l'autre du Hamas en Iran - pourraient conduire à une nouvelle escalade et à un élargissement du conflit.

Toutefois, une diplomatie habile, énergique et rapide peut encore éviter que la crise ne devienne incontrôlable. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré mercredi à la presse aux Philippines qu'il ne pensait pas que la guerre restait inévitable.

« Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que la situation ne se transforme en un conflit plus large dans toute la région ».

Mais le bloc occidental dirigé par les États-Unis et leurs alliés du Moyen-Orient seront-ils en mesure de maîtriser Israël et sa stratégie belliqueuse ?

Seront-ils en mesure d'empêcher l'éclatement d'un conflit plus large ? Sont-ils en mesure d'apporter une paix durable au Moyen-Orient en garantissant un accord juste et équitable qui permette aux Palestiniens de vivre en paix et dans l'honneur sur leur propre terre ?

Il s'agit là de questions fondamentales auxquelles il n'est pas facile de répondre, compte tenu de l'histoire sanglante et tragique du conflit palestinien.

Mais pour l'heure, ce n'est pas seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier qui est sur le qui-vive en raison du meurtre de Haniyeh et de ses éventuelles ramifications.

