Les exhibitions immorales lors d'une séquence de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris ont suscité l'indignation et des réactions, a signalé le président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l'État du Vatican, le pape François, au cours d'un entretien téléphonique.

"Le président Erdogan a précisé que, sous couvert de liberté d'expression et de tolérance, la dignité humaine a été bafouée et les valeurs religieuses et morales tournées en dérision, ce qui a offensé les musulmans autant que le monde chrétien", a écrit la direction de la communication de la République de Turquie dans un communiqué publié sur X jeudi.

Le président turc a souligné la nécessité d'élever une voix unie et d'adopter une position commune contre ces actions, selon le communiqué.

"Le président Erdogan a également mentionné que la remise en cause des valeurs religieuses et la propagation de messages déviants pendant les Jeux olympiques, qui sont censés unir les peuples, étaient des signaux alarmants de la décadence morale vers laquelle le monde se dirige", a ajouté le communiqué.

Israel, une menace pour toute la région

Lors de cet appel téléphonique, le président Erdogan a également souligné que "les attaques d'Israël contre Gaza se sont transformées en génocide", provoquant une grave crise humanitaire, et "qu'Israël a perpétré ces massacres sous le parapluie diplomatique, économique et militaire fourni par certains États".

Le président Erdogan a affirmé que l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et l'attaque contre le Liban démontraient une fois de plus qu'Israël est une menace pour toute la région, le monde et l'humanité.

Erdogan a également souligné la nécessité pour l'humanité d'agir sans délai pour garantir la paix aux musulmans et aux chrétiens vivant en Palestine.

"Le président Erdogan s'est dit convaincu que les discussions du pape François avec les pays qui soutiennent Israël, pour mettre fin aux attaques et parvenir à une paix durable, seraient bénéfiques avant que des dommages permanents ne soient causés à la sécurité politique et à la structure sociale de la région et du monde", précise le communiqué.

Au cours de l'entretien, le pape François a remercié le président Erdogan pour ses efforts en faveur de la paix et sa sensibilité à la dégradation des valeurs religieuses.

