Les services de renseignement turcs ont annoncé avoir orchestré un vaste échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident, impliquant 26 individus incarcérés dans des prisons de sept pays différents.

"Cette opération s'inscrit dans l'histoire comme le plus important échange d'otages entre les États-Unis, la Russie et l'Allemagne de ces dernières années", a déclaré l'Organisation nationale du renseignement turc (MIT) dans un communiqué publié ce jeudi.

Dans le cadre de cet échange, les individus ont été transférés en Turquie à bord de sept avions, dont deux en provenance des États-Unis, et un de chacun des pays suivants : Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège et Russie.

Parmi les prisonniers échangés, 10 personnes, dont deux enfants, ont été transférées en Russie, 13 en Allemagne, et trois aux États-Unis.

Les échanges ont notamment inclus le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, et le marine américain Paul Whelan, tous deux détenus en Russie, selon la présidence turque.

La présidence a également précisé que les prisonniers provenaient de prisons situées en Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège et Biélorussie.

Gershkovich, âgé de 32 ans, avait été arrêté en mars 2023 et condamné en juillet pour espionnage lors d'un procès expéditif dénoncé comme une mascarade par les États-Unis.

Une opération historique

Cet échange de prisonniers est l'un des plus importants entre l'Est et l'Ouest depuis la Guerre froide, selon les médias américains.

“L'établissement de canaux de dialogue pour cette opération historique a été rendu possible grâce au MIT. Depuis le début des négociations jusqu'à la conclusion des échanges à Ankara, cette opération impliquant sept pays a été gérée par le MIT” a fait savoir la présidence.

Des signes d'un échange imminent avaient été observés jeudi, avec des rapports indiquant l'atterrissage d'un avion, précédemment utilisé lors d'un autre échange, dans l'enclave russe de Kaliningrad.

Dans un contexte de tensions mondiales croissantes, la Turquie, sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, continue de jouer un rôle clé dans la promotion de la paix et de la stabilité internationales.

Grâce à une diplomatie de renseignement efficace, le MIT contribue activement à la résolution des conflits sur la scène internationale.

Un prisonnier contre un autre

Parmi ceux qui devraient être renvoyés en Russie dans le cadre de cet échange figure Vadim Krasikov, un citoyen russe incarcéré en Allemagne pour l'assassinat d'un ancien commandant tchétchène.

Il s'agirait du premier échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident depuis que la basketteuse américaine Brittney Griner a été échangée contre le trafiquant d'armes russe Viktor Bout en décembre 2022.

Ce serait également le plus grand échange depuis 2010, lorsque 14 espions présumés ont été échangés entre la Russie et l'Occident.

Parmi eux figuraient le double agent Sergueï Skripal, envoyé par Moscou au Royaume-Uni, et l'agent russe sous couverture, Anna Chapman, renvoyée par Washington en Russie.

Avant cela, des échanges majeurs impliquant plus d'une douzaine de personnes n'avaient eu lieu que durant la Guerre froide, lorsque les puissances soviétiques et occidentales procédaient à des échanges en 1985 et 1986.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp