Par Kudra Maliro

La République démocratique du Congo commémore ce vendredi 2 août la Journée nationale du GENOCOST, le génocide congolais pour des gains économiques.

La cérémonie officielle a lieu à Kisangani, dans la province de la Tshopo, en présence de hauts responsables gouvernementaux.

Le chef de l'Etat Félix Tshisekedi, absent du pays, s'est fait représenté par la Première ministre Judith Suminwa, accompagnée de plusieurs ministres, des autorités locales et d'autres personnalités.

Cette journée de commémoration s'inscrit dans une démarche plus large de mémoire et de justice pour les victimes des conflits en RDC.

Lire aussi

La MONUSCO salue l’annonce par l’Angola d’une trêve dans l'Est de la RDC

Elle vise également à mobiliser la communauté internationale pour soutenir les efforts de paix et de développement dans ce pays meurtri par des décennies de violence.

Unité

Dans un message posté sur le réseau social X, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, appelle "les Congolais à s’unir et se mettre ensemble autour du président de la République et du gouvernement pour relever la RDC".

"Il ne faut plus jamais que ça se répète en RDC", ajoute le ministre Muyaya.

La journée commémorative du génocide congolais (GENOCOST), est un événement annuel présenté par les organisateurs comme "un geste de respect" pour rendre hommage à tous ceux et celles qui ont perdu leurs vies dans les nombreux conflits qui continuent d'endeuiller la RDC.

Près de 30 ans de guerre

En 2000, Kisangani, dans le nord-est de la RDC, était le théâtre d’affrontements meurtriers entre Rwandais et Ougandais.

Ces deux armées d’occupation, qui avaient envahi l’Est de la RDC durant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), se sont violemment battues pour le contrôle de Kisangani et de ses ressources naturelles.

Des combats intenses, qui ont fait plus de 1 000 victimes civiles, plusieurs centaines de personnes blessées, et de nombreux dégâts dans la ville.

Selon diverses estimations, les conflits dans l'Est de la RDC auraient causé la mort de 3 à 5 millions de personnes depuis le milieu des années 1990.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp