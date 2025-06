Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est entretenu au téléphone avec son homologue américain, Joe Biden, a annoncé un communiqué publié jeudi par la présidence turque.

Erdogan et Biden ont discuté des relations bilatérales entre la Turquie et les États-Unis, de la situation à Gaza, de l'échange d'otages entre la Russie et sept pays intervenu jeudi en Turquie, ainsi que des développements régionaux et mondiaux.

Au cours de l’entretien, Erdogan a déploré l’absence de bonne volonté de l'administration Netanyahu quant à un cessez-le-feu et à l’établissement de la paix et assuré que les images de la Chambre des représentants américaine accueillant le Premier ministre israélien avaient causé une profonde déception dans son pays et dans le monde.

Le chef de l’Etat turc a de même souligné que l'assassinat du président du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a porté un coup dur aux efforts de cessez-le-feu au moment où Israël s'evertuait à propager le conflit à l'ensemble de la région.

En outre, Erdogan a rappelé que la Turquie avait fait de son mieux pour améliorer ses relations avec les États-Unis dans tous les domaines et qu'elle continuerait à le faire.

Au cours de la réunion, le président américain Biden a remercié le président Erdogan pour ses efforts en vue de la réalisation de l'échange de détenus.

Dans le cadre d’une opération d'échange à Ankara, 26 personnes ont été transférées jeudi en Turquie à bord de 7 avions, 2 en provenance des États-Unis et les autres en provenance d'Allemagne, de Pologne, de Slovénie, de Norvège et de Russie.

