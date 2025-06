Le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a annoncé jeudi que la guerre israélienne avait provoqué des dégâts de l’ordre de 33 milliards de dollars.

Ces chiffres ont été publiés à l'occasion du 300e jour depuis le déclenchement de la guerre.

Le communiqué indique : ''Nous sommes confrontés à une crise humanitaire profonde et complexe qui a affecté tous les aspects de la vie à Gaza, où les pertes directes initiales dues à la guerre génocidaire ont dépassé, jusqu'à présent, 33 milliards de dollars, en plus des dizaines de milliards de dollars de pertes indirectes''.

Le communiqué décrit la réalité humanitaire à Gaza comme ''catastrophique, toutes significations du terme confondues. La crise humanitaire s'aggrave et s'approfondit d'une manière sans précédent''.

''Les politiques israéliennes consistant à fermer les passages et à empêcher l'entrée de l'aide, des médicaments, des biens et des marchandises ont exacerbé la crise alimentaire et renforcé la politique de famine et de malnutrition, en particulier contre des milliers d'enfants '' a expliqué la même source.

Ce blocus imposé par Israël a provoqué ''une véritable catastrophe humanitaire en empêchant plus de 25 000 blessés et malades de partir pour recevoir des soins '', détaille encore le communiqué.

Les fosses communes

Le communiqué souligne qu'Israël ''a détruit, incendié et mis hors service des hôpitaux, et a creusé sept fosses communes, en particulier dans le complexe médical Al-Shifa, le complexe médical Nasser et l'hôpital Kamal Adwan ''.

''Il y a environ deux millions de personnes déplacées à Gaza qui mènent une vie très dure…'', a affirmé le Bureau des médias du gouvernement, précisant que ''des dizaines de maladies se sont répandues parmi les déplacés, les plus dangereuses étant la polio et l'hépatite virale''.

Par ailleurs, ''plus de 800 000 étudiants ont été privés d’éducation parce qu’Israël a complètement détruit 117 écoles et universités et partiellement endommagé 332 établissements éducatifs'' dans l'enclave palestinienne.

''Plus de 39 mille élèves, hommes et femmes, n'ont pas pu se présenter aux examens du secondaire '', ajoute le communiqué.

Le désastre immobilier

Le communiqué note que les bombardements israéliens ont complètement 'détruit 150 000 logements et en ont rendu 80 000 autres inhabitables, en plus de la destruction partielle de 200 000 logements.

Les frappes israéliennes ont également ''détruit plus de 206 sites archéologiques et patrimoniaux'' à Gaza.

Cette opération militaire dévastratrive a endommagé 25 000 kilomètres de réseaux électriques, d’eau, de canalisations, de routes et de rues ''délibérément et selon un plan de destruction bien pensé''.

"L'occupation a délibérément détruit 70 puits d'eau et les a mis complètement hors service, de sorte que l'accès à l'eau dans Gaza devienne un problème important et très difficile''.

En outre, le communiqué indique qu'Israël a rasé 610 mosquées et détuit 211 de façon partielle, en plus de 3 églises détruites.

Des milliers de massacres

Le bilan est humain est très lourd. Durant sa guerre génocidaire, lsraël ''a commis 3 457 massacres qui ont coûté la vie à 49 480 martyrs et disparus, dont environ 10 000 ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits ''.

Parmi ces victimes, ''39 480 martyrs sont arrivés dans les hôpitaux, dont 16 314 enfants et 10 980 femmes, avec un pourcentage d'enfants et de femmes parmi les victimes atteignant 69% ''.

Le communiqué souligne que l'armée israélienne a tué 885 médecins et membres du personnel médical, 79 membres de la défense civile et 165 journalistes et professionnels des médias pendant la guerre.

Il a ajouté que l'armée ''a exécuté plus de 100 éminents universitaires, professeurs d'université et chercheurs à Gaza''.

Dans sa déclaration, le Bureau de l’information du gouvernement a tenu Israël et l’administration américaine ''entièrement responsables de la profonde catastrophe humanitaire générée à Gaza à la suite de la guerre génocidaire''.

Il a appelé l'administration américaine à ''cesser de fournir à l'occupation des missiles et des bombes pour tuer des civils, des enfants et des femmes à Gaza ''.

Il a également demandé ''la communauté internationale et toutes les organisations internationales et des Nations unies à faire pression sur l'occupation pour qu'elle mette fin à cette agression brutale et au crime de génocide perpétré par l'armée de l'occupation israélienne pour le 300ᵉ jour consécutif sans répit''.

Depuis le 7 octobre, Israël poursuit sa guerre avec le soutien américain, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à y mettre un terme de façon immédiate. Aussi l'État hébreu ignore-t-il les ordonnances de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et pour améliorer la situation humanitaire déplorable à Gaza.

