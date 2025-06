L'Afrique du Sud a enregistré une baisse significative du braconnage de rhinocéros en mai et juin par rapport à la même période l'année dernière, a annoncé jeudi le ministère des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement.

Le ministère affirme qu’au cours du mois de mai et juin de cette année, on a constaté une diminution importante, avec des pertes de 21 et 22 individus.

"Cette réduction des pertes serait attribuable à l'écornage des populations de rhinocéros dans la province du KwaZulu-Natal, en particulier dans la réserve d'Hluhluwe-Umfolozi, où plus de 1.000 rhinocéros ont été écornés depuis le mois d'avril de cette année" ajoute le ministère.

Le ministère a indiqué également avoir participé à la surveillance et à la protection des rhinocéros dans les principales zones où vit l'espèce, en utilisant des technologies appropriées, en écornant les individus et en mettant en œuvre une gestion biologique innovante pour éviter qu'ils ne soient tués pour leurs cornes.

"Au cours de la période considérée, plus de 60 suspects ont été arrêtés et 20 armes à feu de gros calibre ont été récupérées en rapport avec le braconnage et le trafic de cornes de rhinocéros".

Selon le ministère, au cours des six premiers mois de 2024, un total de 229 rhinocéros a été tués pour leurs cornes, contre 231 au cours de la même période l'année dernière.

"Au total, 191 ont été tués sur des propriétés de l'Etat et 38 sur des parcs, réserves et fermes privés".

En 2023, l'Afrique du Sud a déclaré 16.056 rhinocéros, dont 2.065 rhinocéros noirs et 13.991 rhinocéros blancs. Fin 2021, le pays comptait 2.056 rhinocéros noirs et 12.968 rhinocéros blancs.

