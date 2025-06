Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a annoncé sur son compte X que les opérations "Gürz-4", dont il a partagé les images, ont été menées dans 26 provinces contre l'organisation terroriste Daesh.

Ces opérations, qui ont permis l’arrestation de 99 suspects, ont été menées pendant 3 jours par les directions provinciales de la police sous la coordination de la Direction générale du renseignement de sécurité et du Département antiterroriste.

“Nous ne lâcherons pas les terroristes. Nous n'avons qu'un seul objectif : lutter avec vos prières et votre soutien jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé” a-t-il écrit félicitant les officiers de police qui ont participé aux opérations.

Les opérations se sont notamment déroulées à Ankara, Izmir, Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaras Elazig et Bingöl.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer Daesh organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué à plusieurs reprises par le groupe terroriste, avec plus de 300 personnes tuées et des centaines d'autres blessées dans au moins 10 attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réponse, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour prévenir de nouvelles attaques.

