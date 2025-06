Une énorme explosion a secoué la capitale somalienne Mogadiscio, la police craignant des victimes et signalant des coups de feu peu après l'explosion.

L'explosion s'est produite vendredi sur la plage populaire de Liido à Mogadiscio, suivie de coups de feu.

Ahmed Abdi, fonctionnaire de police, a déclaré à l'agence Anadolu par téléphone que des agents des forces de l'ordre et de diverses agences de sécurité s'étaient précipités sur la plage, qui abrite également plusieurs hôtels.

L'attentat a eu lieu à cet endroit, et la route principale menant au site de l'explosion a été bouclée, a-t-il ajouté.

"Nous ne connaissons pas la cause exacte de l'explosion, mais il semble qu'il s'agisse d'un attentat-suicide", a déclaré M. Abdi, ajoutant : "Nous ne savons pas non plus combien de personnes ont été tuées ou blessées".

Cependant, le bruit de l'explosion et les coups de feu suggèrent qu'il y a des victimes, selon lui.

Le site de l'attentat est fréquenté par des civils, des agents de sécurité et des hommes d'affaires.

Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attentat. Le groupe terroriste Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué les récentes attaques dans le pays de la Corne de l'Afrique.