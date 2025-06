L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a appelé, vendredi, à une enquête urgente sur les abus israéliens contre les prisonniers palestiniens.

Cet appel fait suite aux témoignages poignants des Palestiniens libérés.

Dans un communiqué, l'OCI a exprimé "sa profonde préoccupation concernant la hausse sans précédent des actes de violence et des violations graves commises par l'occupation israélienne contre de nombreux prisonniers palestiniens".

"Ces violations ont été bien documentées par diverses entités juridiques et comprennent des actes tels que l'exécution, la torture, la famine, le viol, l'isolement et la disparition forcée", a-t-elle détaillé.

L’organisation a souligné que ces violations ont entraîné la mort de 18 prisonniers gazaouis dans les prisons de l’occupation israélienne depuis le 7 octobre 2023.

L’OCI a également dénoncé les "campagnes de détention en cours menées par les autorités d’occupation israéliennes".

"Ces actions ont entraîné une augmentation significative du nombre de détenus palestiniens, le nombre actuel dépassant les 9 700 personnes dont 80 femmes, 52 journalistes et plus de 250 enfants, en plus de plus de 3 380 personnes en détention administrative sans inculpation formelle ni procès", a fait savoir la même source, notant que "près de 600 détenus purgent des peines de prison à perpétuité".

L’OCI a, en ce sens, appelé à une enquête internationale immédiate sur les "conditions cruelles et les violations israéliennes continues contre les détenus palestiniens dans les prisons de l’occupation israélienne".

Depuis le lancement de son offensive terrestre sur Gaza le 27 octobre, Israël a arrêté des milliers de Palestiniens, dont des femmes, des enfants et des secouristes, et n’en a libéré que quelques-uns, tandis que le sort de beaucoup d’autres reste inconnu.

Des organisations de défense des droits de l’homme et des médias israéliens ont fait état de tortures et de négligences médicales généralisées à l’encontre des détenus palestiniens de Gaza dans les centres de détention israéliens.

