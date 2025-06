Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a mis en garde les établissements scolaires quant à l'interdiction du port du voile en milieu scolaire.

Un avertissement en rapport avec le renvoi en septembre 2019 d'une vingtaine de jeunes filles voilées par l'Institut Sainte Jeanne d'Arc de Dakar exigeant désormais " une tête decouverte" pour les élèves.

« Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile », a déclaré le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko.

Des sanctions sévères

S’exprimant lors d’une récente rencontre avec les lauréats du concours général 2024 au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, Sonko a mis en garde les écoles et instituts qui imposent des interdictions sur le port du voile aux filles, rapporte la Radio télévision sénégalaise (RTS) sur son site.

Le chef du gouvernement a clairement annoncé que l’État ne tolérera plus de telles restrictions. Il a insisté sur le fait que les écoles qui continuent de refuser l’accès aux élèves voilées s’exposent à des sanctions sévères, indique la même source.

« Gare à ces institutions qui refuseront d’accepter une fille simplement parce qu’elle est voilée. », a-t-il déclaré.

Sonko a, en outre, souligné que l’égalité des droits est essentielle et que chaque fille mérite la même considération, indépendamment de sa tenue vestimentaire.

Établissements privés catholiques

L'interdiction du voile en 2019 à l'institut Jeanne d'Arc faisait suite selon la direction de l'établissement a une décision de la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny ( France) dont dépend l'école dakaroise.

Elle avait suscité beaucoup de bruits dans le pays majoritairement musulman (95% de la population ).

Une intense médiation menée par le ministre de l'Education nationale avait permis la réintégration des filles sans que ne soit changé le règlement intérieur de l'établissement.

Depuis 2011, des tentatives d'interdiction du voile en milieu scolaire sont constatées dans certains établissements privés catholiques mais elles butent sur l'opposition des populations.

