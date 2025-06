Par Yusuf Kamadan

La Turquie est une pierre angulaire essentielle dans l'architecture complexe de la sécurité européenne. L'armée turque est la deuxième armée permanente de l'OTAN et le pays joue un rôle important dans la lutte contre les menaces terroristes dans la région et dans le maintien de la stabilité régionale.

Alors que l'Europe est confrontée à un climat géopolitique difficile et incertain, au terrorisme et aux cybermenaces, ainsi qu'à des vagues de migration causées par les guerres, la crise climatique et la pauvreté, la Turquie joue un rôle central en l'aidant à gérer ces défis en matière de sécurité.

Toutes les routes passent par la Turquie

À cheval sur l'Europe et l'Asie, la géographie de la Turquie lui confère une grande importance stratégique, car elle contrôle l'accès à la mer Noire et au détroit d'Istanbul, qui sont des voies cruciales pour la logistique militaire mondiale et l'approvisionnement en énergie et en denrées alimentaires.

Plusieurs pipelines énergétiques, absolument nécessaires à l'économie et à la sécurité européennes, passent par la Turquie pour rejoindre l'Europe : le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), le gazoduc transanatolien (TANAP), le Turkish Stream (Türk Akımı) et le gazoduc Nabucco.

Gestion des périphéries dangereuses

La Turquie est également voisine de certains des paysages les plus instables du Moyen-Orient, du Caucase et des Balkans. La Turquie assume la responsabilité de sa position stratégique en jouant un rôle nécessaire dans la gestion et l'endiguement de l'instabilité régionale. En œuvrant à la stabilisation des régions voisines, la Turquie contribue directement à la sécurité et à la stabilité de l'Europe.

L'adhésion de la Turquie à l'OTAN, qui remonte à 1952, a renforcé le flanc sud-est de l'alliance. Au fil des décennies, la Turquie a considérablement renforcé les capacités de dissuasion et de défense de l'OTAN en contribuant à ses ressources militaires et à ses moyens stratégiques.

Il s'agit notamment de fournir des bases clés, des technologies militaires de pointe et de participer à diverses opérations de l'OTAN qui, ensemble, renforcent la sécurité globale de l'Alliance et ses capacités de réaction.

En accueillant des bases clés de l'OTAN, la Turquie a joué un rôle crucial dans le renforcement des objectifs stratégiques de l'Alliance. Ses contributions militaires font partie intégrante du cadre de sécurité collective de l'Europe et constituent un rempart contre les menaces potentielles provenant du sud et de l'est.

« La Turquie joue un rôle essentiel non seulement pour la sécurité européenne, mais aussi pour la sécurité de l'ensemble de l'alliance occidentale, puisqu'elle est membre de l'OTAN depuis 72 ans. Comme l'a montré la récente guerre en Ukraine, la Turquie est également un pays vital pour la sécurité militaire de l'Europe.

De plus, la position de la Turquie sur les routes migratoires critiques vers l'Europe et son rôle de corridor énergétique la rendent indispensable à la sécurité de l'Europe », explique Enes Bayrakli, professeur adjoint à l'université turco-allemande, à TRT World.

Le ministre israélien des affaires étrangères, Israel Katz, a récemment pris la Turquie pour cible en raison de ses liens avec l'alliance, suite aux déclarations critiques du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'encontre d'Israël.

Pourtant, les appels israéliens à l'encontre de la Turquie sont voués à l'échec, car la Turquie est un membre important et de longue date de l'alliance, tandis qu'Israël n'en est qu'un simple partenaire.

L'alliance ne pouvait pas se permettre de perdre sa deuxième plus grande armée, ce qui affaiblirait ses défenses, en particulier son flanc sud-est.

Lutte contre le terrorisme

La Turquie s'est engagée à lutter contre le terrorisme. En tant qu'État de première ligne, son rôle dans la lutte contre le terrorisme est inestimable. Le pays s'est engagé activement dans la lutte contre les organisations terroristes telles que le PKK, Daesh et FETO.

Ces groupes représentent non seulement une menace importante pour la Turquie, mais peuvent également avoir un impact sur les nations européennes.

La position résolue de la Turquie dans la lutte contre ces organisations terroristes contribue à atténuer les menaces terroristes transfrontalières, renforçant ainsi directement la sécurité intérieure de l'Europe et contribuant à un environnement plus sûr pour les citoyens européens.

Gains économiques et avantages mutuels

Le rôle de la Turquie en tant que pays de transit clé pour les approvisionnements énergétiques est un autre aspect crucial de son importance stratégique. La sécurité énergétique européenne dépend fortement des routes énergétiques qui passent par la Turquie, ce qui contribue à garantir la diversité et la stabilité des approvisionnements énergétiques.

La participation de la Turquie à des projets énergétiques, y compris le développement de pipelines et d'infrastructures, est essentielle pour l'indépendance et la sécurité énergétiques de l'Europe.

En outre, les liens économiques de la Turquie avec l'Europe ont favorisé une relation mutuellement bénéfique. Des partenariats économiques solides contribuent à la stabilité et à la croissance, qui sont les fondements d'une sécurité plus large.

L'initiative sur les céréales de la mer Noire, négociée par le bureau du secrétaire général des Nations unies et la Turquie en juillet 2022, a rétabli l'approvisionnement en céréales de l'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de céréales, et a permis le passage de millions de tonnes de céréales par la mer Noire.

Efforts diplomatiques et de stabilité régionale

L'engagement de la Turquie dans la promotion de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient, dans les Balkans et dans le Caucase contribue à façonner les dynamiques régionales qui affectent la sécurité européenne.

Par ses initiatives diplomatiques et militaires, la Turquie s'est efforcée de gérer les crises et de favoriser la stabilité dans ces régions clés. Ses efforts en matière de diplomatie et de stabilité régionale s'alignent étroitement sur les intérêts européens et contribuent à un environnement géopolitique plus sûr et plus stable.

Compte tenu de ses rôles et contributions multiformes, l'importance de la Turquie pour la sécurité européenne est indéniable. Sa position stratégique, son adhésion à l'OTAN, ses efforts de lutte contre le terrorisme, sa gestion des migrations et son implication dans la sécurité énergétique soulignent tous son rôle central.

Le renforcement des liens avec la Turquie et l'intensification des efforts de collaboration en matière de sécurité seront essentiels pour permettre à l'Europe de continuer à faire face à la complexité des défis actuels en matière de sécurité mondiale.

La stabilité et la coopération de la Turquie sont essentielles au maintien de la sécurité et de la prospérité de l'Europe, et la reconnaissance de son rôle critique est indispensable à la sécurité future du continent.

