Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré vendredi en fin de journée qu'il avait accepté de débattre avec son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, sur Fox News.

"J'ai convenu avec FoxNews de débattre avec Kamala Harris le mercredi 4 septembre", a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Le message de Donald Trump est apparu quelques heures après que la vice-présidente a obtenu l'investiture du Parti démocrate en tant que porte-drapeau de l'élection présidentielle de novembre.

Le scenario de la course à la Maison-Blanche a été bouleversé le mois dernier lorsque le président Joe Biden, 81 ans, confronté à des préoccupations croissantes concernant son âge et à des sondages en baisse, a renoncé à se représenter, décidant de soutenir Kamala Harris à la place.

Sa décision a été prise à la suite d'une prestation jugée désastreuse lors d'un débat contre Trump en juin sur CNN.

"Dites-le moi en face !"

Un deuxième débat Trump-Biden était prévu le 10 septembre sur ABC. La semaine dernière, un porte-parole de Donald Trump a déclaré qu'il serait "inapproprié" de programmer un débat avant que Kamala Harris ne soit officiellement désignée candidate du parti démocrate.

Le candidat républicain, âgé de 78 ans, avait précédemment déclaré qu'il ne participerait pas à un débat avec Kamala Harris, qui est de près de deux décennies sa cadette. Le mois dernier, l'ex-procureure générale de Californie a mis Donald Trump au défi de débattre avec elle en face-à-face.

"Donald, j'espère que vous reconsidérerez la possibilité de me rencontrer sur la scène du débat, car comme le dit le proverbe, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face", a déclaré Kamala Harris lors d'un rassemblement de campagne à Atlanta.

"J'ai hâte"

Dans son message, Donald Trump a indiqué que le débat se tiendrait en Pennsylvanie et qu'il serait animé par Bret Baier et Martha MacCallum devant un public nombreux. Fox News a confirmé que le débat aurait des "spectateurs" et suivrait des règles similaires à celles du débat organisé le 27 juin par CNN entre Donald Trump et Joe Biden.

La chaîne d'information a indiqué qu'elle avait invité Donald Trump est et Kamala Harris à participer à un débat en Pennsylvanie en septembre.

"J'ai hâte de rencontrer Kamala Harris et de débattre avec elle le 4 septembre", a déclaré Donald Trump, ajoutant que la date était "pratique et appropriée" puisqu'elle précède de peu le début du vote anticipé pour l'élection présidentielle, le 6 septembre.

