Une organisation affiliée à Al-Qaïda dans la région du Sahel dit a pris en otage deux citoyens russes au Niger, selon une vidéo publiée par le groupe vendredi.

La vidéo de la fondation médiatique du Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) comprend ce qui semble être des déclarations face caméra des deux captifs, qui disent qu'ils travaillaient pour une société russe dans le sud-ouest du Niger lorsqu'ils ont été faits prisonniers.

S'exprimant dans un anglais aux accents russes, tous deux se sont identifiés comme Russes et ont déclaré avoir été pris en otage à Mbanga, une région située à environ 60 km à l'ouest de la capitale Niamey. Ils n'ont pas précisé quand cela s'était produit.

L'un d'eux s'est fait appeler Yuri et a déclaré être géologue. L'autre a donné son nom, Greg, et a déclaré être venu travailler au Niger il y a un mois.

Lire aussi :

Des dizaines de morts dans une attaque "impitoyable" sur une plage de Mogadiscio

La date et le lieu de tournage de la vidéo n'ont pas été précisés. Les deux hommes se sont exprimés devant une toile de fond faite d'un tissu traditionnel d'Afrique de l'Ouest. La vidéo ne contient pas de demande de rançon.

Le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Mbanga se trouve dans la région de Tillaberi, riche en or, où des terroristes liés à Al-Qaïda et à Daesh sont actifs dans des insurrections qui ont déstabilisé des pans entiers de territoire au Niger, ainsi qu'au Mali et au Burkina Faso voisins.

Depuis sa prise de pouvoir par un coup d'État l'année dernière, le régime militaire nigérien, à l'instar des dirigeants militaires du Mali et du Burkina Faso, a chassé les forces occidentales et noué des liens militaires et commerciaux plus étroits avec la Russie.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp