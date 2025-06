Des milliers de Marocains ont manifesté samedi à Rabat en soutien aux Palestiniens et pour dénoncer la normalisation avec Israël, brandissant des portraits du chef du bureau politique du Hamas tué, Ismail Haniyeh.

Le Hamas a appelé à un "jour de rage" vendredi pour l'enterrement de son chef Ismaïl Haniyeh, assassiné deux jours plus tôt lors d'une attaque en Iran que le mouvement de résistance et Téhéran ont imputée à Israël.

Brandissant des drapeaux palestiniens, des photos de Haniyeh et un cercueil en carton à son effigie, des milliers de personnes se sont dirigées vers le bâtiment du Parlement avec des écharpes keffieh noires et blanches, symboles de la cause palestinienne, drapées sur leurs épaules.

La foule a scandé "Salutations de Rabat à nos amis gazaouis et aux Brigades Al-Qassam", en référence à la branche armée du Hamas.

"Le peuple veut la fin de la normalisation", ont-ils également scandé, un message également repris sur leurs pancartes, ont constaté les journalistes de l'AFP.

"Une honte pour l'humanité"

"Ismail Haniyeh était un leader de la Palestine, c'est un symbole qui nous motive à protester", a déclaré à l'AFP Halima Hilali, 64 ans.

La guerre à Gaza "est une honte pour l'humanité", a-t-elle ajouté.

Nabil Nasseri, 42 ans, venu de la ville voisine de Sale, a déclaré : "Manifester est le moins que nous puissions faire pour aider nos frères palestiniens, je pense que tous les musulmans devraient le faire".

"Nous ne pouvons pas avoir de relations avec un groupe de criminels, nous voulons la fin des relations" avec Israël, a-t-il ajouté.

Le rassemblement était organisé par le Groupe d'action nationale pour la Palestine, qui réunit des groupes de gauche et le Parti de la justice et du développement.

Craintes d'un embrasement de la région

Depuis le début de la guerre de Gaza le 7 octobre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre le sud d'Israël, plusieurs grandes manifestations ont eu lieu au Maroc pour réclamer la fin de la normalisation, alors que l'opposition ouverte aux liens diplomatiques était auparavant limitée.

Le Maroc a établi des liens officiels avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham conclus sous l'égide des États-Unis.

Le royaume a officiellement appelé à "l'arrêt immédiat, complet et permanent de la guerre israélienne contre Gaza", mais n'a pas discuté publiquement de l'annulation de la normalisation.

Le Hamas et Téhéran ont promis de venger l'assassinat de Haniyeh, qui se trouvait en Iran pour l'investiture du nouveau président du pays, ce qui fait craindre un embrasement de la région dans le contexte de la guerre à Gaza.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp