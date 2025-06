Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a condamné un "horrible attentat terroriste" sur la plage de Liido en Somalie.

"Je suis consterné d'apprendre l'horrible attaque terroriste qui a visé des civils sur la plage de Liido à Mogadiscio, que je condamne dans les termes les plus forts", a écrit Moussa Faki Mahamat sur X samedi.

"Je présente mes plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie dans cet attentat odieux et je reste solidaire du peuple et du gouvernement fédéral de Somalie dans leur lutte contre le fléau du terrorisme", a-t-il ajouté.

Les dirigeants régionaux, dont le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président djiboutien Ismail Omar Guelleh, ont également condamné l'attentat suicide qui a fait au moins 37 victimes et plus de 63 blessés.

Le premier ministre éthiopien a indiqué que son pays était profondément attristé par les pertes en vies humaines et les blessures causées par l'attentat.

"Le fait de viser des civils montre le désespoir de ces criminels", a affirmé M. Guelleh dans un communiqué.

La mission des Nations unies en Somalie a aussi réagi.

"La plage du Lido est un endroit populaire où les Somaliens passent du temps avec leur famille et leurs amis et profitent de la beauté du littoral somalien. Cibler cet endroit est un acte odieux qui mérite la condamnation la plus ferme", écrit James Swan, représentant spécial par intérim du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie, dans un communiqué.

Une autre explosion

La plage de Liido est fréquentée par des civils, des responsables de la sécurité et des hommes d'affaires.

Le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, Al-Shabaab, a revendiqué l'attentat.

Pendant ce temps, au moins sept personnes ont été tuées et quatre blessées dans une explosion en bord de route qui a touché un minibus transportant des passagers civils se rendant à Jowhar, la capitale administrative de l'État de Hirshabele.

Il s'agit du deuxième attentat en moins de 24 heures en Somalie, pays en proie à l'insécurité depuis des années, les principales menaces émanant d'Al Shabaab et des groupes terroristes de Daesh.

Depuis 2007, Al Shabaab combat le gouvernement somalien et la mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), une mission multidimensionnelle autorisée par l'UA et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Le groupe terroriste a intensifié ses attaques depuis que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré une "guerre totale" contre le groupe.

